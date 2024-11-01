La Armada de EEUU encalló un buque de 206 metros en el mar Arábigo por un atajo de 18 kilómetros: sonaba música en el puente, ignoraron las alarmas y los daños superaron los 20 millones de dólares

La Armada de EEUU investigó el encallamiento del buque cisterna USNS Big Horn en el mar Arábigo en 2024, ocurrido después de que el capitán tomara un atajo de 18 kilómetros por aguas poco profundas. La tripulación ignoró alarmas y advertencias mientras sonaba música en el puente. El informe concluye que el accidente fue “evitable” y resultado de decisiones erróneas, incumplimiento de procedimientos y mala evaluación del riesgo. Los daños superaron los 20 millones de dólares, incluyendo remolque, servicios en Omán y gastos adicionales.