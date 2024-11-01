Ariel López: "la reforma laboral de Milei retrocede al siglo XIX"

López alertó sobre los puntos más controvertidos como la extensión de la jornada laboral a 12 o incluso 13 horas, y el descanso mínimo de solo 12 horas entre jornadas. El “banco de horas” permitirá a las empresas modificar unilateralmente la distribución de horas semanales: “el empleador podrá hacer trabajar a alguien cuatro horas un día y doce al otro. Es la precarización absoluta”, se trata de "esclavitud", todo queda atado a la voluntad del patrón. El modelo choca incluso con lo que hacen países capitalistas avanzados, donde se reducen horas