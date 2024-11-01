Ariel López: "la reforma laboral de Milei retrocede al siglo XIX"

López alertó sobre los puntos más controvertidos como la extensión de la jornada laboral a 12 o incluso 13 horas, y el descanso mínimo de solo 12 horas entre jornadas. El “banco de horas” permitirá a las empresas modificar unilateralmente la distribución de horas semanales: “el empleador podrá hacer trabajar a alguien cuatro horas un día y doce al otro. Es la precarización absoluta”, se trata de "esclavitud", todo queda atado a la voluntad del patrón. El modelo choca incluso con lo que hacen países capitalistas avanzados, donde se reducen horas
argentina , javier milei , reforma laboral , ariel lópez , fit-u
1 de mayo: Dos millones y medio de argentinos trabajan 17 horas por día
Y, supongo, el sueldo seguira siendo el mismo.
Asi que aparentemente, y hablando apoyado en la barra del bar y con el palillo en la boca, doblemente jodidos.