Ariel López: "la reforma laboral de Milei retrocede al siglo XIX"

Ariel López: "la reforma laboral de Milei retrocede al siglo XIX"

López alertó sobre los puntos más controvertidos como la extensión de la jornada laboral a 12 o incluso 13 horas, y el descanso mínimo de solo 12 horas entre jornadas. El “banco de horas” permitirá a las empresas modificar unilateralmente la distribución de horas semanales: “el empleador podrá hacer trabajar a alguien cuatro horas un día y doce al otro. Es la precarización absoluta”, se trata de "esclavitud", todo queda atado a la voluntad del patrón. El modelo choca incluso con lo que hacen países capitalistas avanzados, donde se reducen horas

| etiquetas: argentina , javier milei , reforma laboral , ariel lópez , fit-u
Y dale. En la Argentina la gente trabaja mucho más de esas 12 horas. Lo que se busca es legalizar ese rendimiento y después tratar de que la gente no labure tantas horas. Pero en un país con tanta necesidad, la gente se pluriemplea. La reforma laboral no lleva al Siglo XIX: la Argentina ya está en el siglo XIX en cuanto concienciación laboral:

1 de mayo: Dos millones y medio de argentinos trabajan 17 horas por día
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#3 Pues me parece que con la reforma laboral se jodio el pluriempleo (parece ser que el empresario distribuira el horario laboral como le de la gana).
Y, supongo, el sueldo seguira siendo el mismo.

Asi que aparentemente, y hablando apoyado en la barra del bar y con el palillo en la boca, doblemente jodidos.
fareway #1 fareway
Los que gritaban libertad por la calle se olvidaban que era para el empresario.
comadrejo #4 comadrejo
#1 Puede tratarse de un caso de afección parasitoide, estilo Ophiocordyceps unilateralis. :troll: :troll:
Findeton #5 Findeton
#1 Votada errónea, no es una reforma sino una modernización laboral. Muy necesaria porque la mitad de los trabajadores argentinos son informales, qué derechos tienen ellos ahora?
wildseven23 #2 wildseven23
@Findeton cree que volver al sigo XIX es el progreso.
