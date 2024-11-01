·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7712
clics
Las "condolencias" de Trump
7381
clics
Hallados muertos Rob Reiner y su esposa
6533
clics
Aviso a todas las poblaciones cerca de la presa de Paretón en Murcia
4372
clics
Salomé Pradas llora durante el interrogatorio de Gabriel Rufián. Le hace la cobra y le entrega la cuerda de la niña china que se ahogó: "Se acordará de este día cuando entre en la cárcel"
4948
clics
Un alpinista va a la montaña con su novia, la deja allí cuando las condiciones empeoran y silencia el móvil: ella muere congelada y él está acusado de homicidio
más votadas
496
El PP da carpetazo a las denuncias internas por acoso y abuso sexual sin llevar el caso a la Fiscalía
526
Órdenes escritas y datos de lista de espera muestran cómo el Hospital de Torrejón priorizaba las operaciones de los pacientes más rentables
375
Compromís reclama que el CIS pregunte sobre la monarquía tras los 50 años de su restauración y las memorias del emérito
457
Armarios vacíos, equipos obsoletos y 450 sanitarios menos: así encontró Sanidad el hospital de Alzira
366
Consumo multa con 64 millones a Airbnb por anuncios sin licencia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
66
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Arabia Saudi podría comprar el FC Barcelona
Mohamed Bin Salman podría comprar el Barcelona FC por 10000 millones de €
|
etiquetas
:
bin salman
,
barça
,
arabia saudi
8
2
10
K
25
actualidad
26 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
10
K
25
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Gnomo
Noticia alternativa: Arabia Saudí podría no comprar el FC Barcelona
9
K
112
#2
surco
Pues por un poco más se lleva tb a Negreira
4
K
51
#4
Verdaderofalso
*
Y cuál es el problema? Ya tienen a otros equipos de fútbol como el Newcastle, deportistas como Nadal, videojuegos como EA…
www.meneame.net/story/nadal-reivindica-creacion-eventos-deportivos-ara
www.meneame.net/story/electronic-arts-vendida-55-000-millones-consorci
1
K
33
#12
tul
#4
el problema es que la prensa madridista va a terminar como kasogi
1
K
33
#15
HeilHynkel
#12
Todo son ventajas.
0
K
18
#5
madeagle
Podriame
2
K
31
#24
Charles_Dexter_Ward
#23
Hace años, ahora no tengo tele y me entretengo con el NTM
1
K
30
#10
placeres
*
Desde el puro desconocimiento:
- A pesar que es una pagina en ingles, el origen de la noticia es François Gallardo ¿Quien demonios es este tipo?
-¿Es incluso posible venderse?, se supone que es un club deportivo, los socios deberían aceptar un cambio de estatutos, ¿pero luego a donde iria el dinero de la compra? ... porque creo que con el cambio de estatutos los socios no se convertirían automáticamente en accionistas teniendo que comprarlas (Al menos es lo que recuerdo que pasó cuando se privatizaron el resto de clubes, que hubo chanchullos con las acciones).
1
K
29
#11
themarquesito
#10
François Gallardo es un tertuliano del Chiringuito, y bastante dado a elucubraciones
4
K
71
#13
Charles_Dexter_Ward
#11
Tan bulero, tan bulero que hasta le echaron del Chiringuito. ¡desmiéntemelo!
6
K
103
#23
ChiquiVigo
#13
¿No me jodas que también sigues el Chiringuito y Salsa Rosa?
0
K
10
#18
devilinside
#11
Se ve que tienes estudios. Yo diría que es dado a pajas mentales
0
K
12
#14
yarkyark
*
#10
Normalmente cuando se han hecho esas operaciones de comprar un club de futbol, en teoría el dinero va a pagar deuda e invertir en compra de nuevos jugadores. Este tipo de operaciones suele hacerse cuando los equipos están en quiebra y tiene problemas de liquidez.
Dicho esto, y aunque el Barcelona por deuda estaría en riesgo (debe entre 1.900 y 2.500 millones de Euros) dudo mucho que se permita la venta del Barcelona.
1
K
23
#22
Martillo_de_Herejes
#14
Ni puta idea tampoco... Supongo, porque ya no me acuerdo, que se abriría un proceso de conversión de las cuotas de socio en acciones, el barsa firmaría un préstamo con Arabia Saudí, y a continuación se aumentaría el capital en cantidad equivalente al préstamo con emisión de nuevas acciones que se entregarían al prestamista convirtiendo la deuda en acciones; así, Arabia Saudí se convertiría en accionista del FCB, y el club no tendría necesidad de devolver el préstamo.
0
K
7
#25
thror
#10
No, no pueden comprar al Barcelona sin ser SAD. El Barcelona es de sus socios.
0
K
10
#9
Estoeslaostia
Un rulito y por el culito.
1
K
21
#6
JungSpinoza
Me pregunto si usaran el sistema de Kafala en los contratos de los jugadores ...
1
K
17
#3
Moixa
No podrá
0
K
11
#26
Ddb
Pues a mí como barcelonista me molaría mucho porque siendo Araba Saudi seguro que organizarían decapitaciones de maricas y lapidaciones de putas infieles durante los medio tiempos y ver eso en vivo, si no eres tú el futuro finado, claro, tiene que molar mucho. "¡Ha dicho Yahve!". También podrían poner a mil camiones en las Corts quemando gasoil a tope durante 24 horas, sólo por las risas. O citar a los miembros de la oposición en las oficinas del club y descuartizarlos a hachazos. No sé, parece muy molón. Espero que se haga.
0
K
10
#16
AlexGuevara
Hoy es 28 de diciembre?
0
K
7
#8
bigmat
Pues con el agujero bancario que parece ser que tienen (no soy futbolero ni lo sigo de cerca) parece que sería la mejor solución.
Creo que en la liga inglesa ya hay varios así, incluso creo que el PSG, nada nuevo en equipos top de Europa.
0
K
7
#17
devilinside
#8
PSG es de Emiratos Árabes, casi lo mismo
0
K
12
#19
Shuquel
#17
Es de Qatar
es.wikipedia.org/wiki/Nasser_Al-Khelaïfi
1
K
22
#21
devilinside
#19
Tienes razón, mea culpa, aunque a mí todos los países llenos de arena me parecen el mismo
2
K
35
#20
suzudo
www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/pena-de-muert
Curiosos dueños serían esos. Si no fuera por el petróleo y por las perlas...
0
K
6
#1
hipernes
Tot el Camp es un desert de sorra
1
K
0
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/nadal-reivindica-creacion-eventos-deportivos-ara
www.meneame.net/story/electronic-arts-vendida-55-000-millones-consorci
Todo son ventajas.
- A pesar que es una pagina en ingles, el origen de la noticia es François Gallardo ¿Quien demonios es este tipo?
-¿Es incluso posible venderse?, se supone que es un club deportivo, los socios deberían aceptar un cambio de estatutos, ¿pero luego a donde iria el dinero de la compra? ... porque creo que con el cambio de estatutos los socios no se convertirían automáticamente en accionistas teniendo que comprarlas (Al menos es lo que recuerdo que pasó cuando se privatizaron el resto de clubes, que hubo chanchullos con las acciones).
Dicho esto, y aunque el Barcelona por deuda estaría en riesgo (debe entre 1.900 y 2.500 millones de Euros) dudo mucho que se permita la venta del Barcelona.
Creo que en la liga inglesa ya hay varios así, incluso creo que el PSG, nada nuevo en equipos top de Europa.
es.wikipedia.org/wiki/Nasser_Al-Khelaïfi
Curiosos dueños serían esos. Si no fuera por el petróleo y por las perlas...