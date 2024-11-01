Electronic Arts vendida por 55.000 millones a un consorcio con Arabia Saudí y el yerno de Trump

Acaba de producirse una nueva operación histórica en la industria del videojuego: Electronic Arts, compañía conocida por poseer sagas tan exitosas como EA Sports FC (anteriormente FIFA) o Los Sims, ha sido adquirida por 55.000 millones de dólares. Al contrario que en otras ocasiones, no ha sido otra compañía de videojuegos la que ha adquirido esta sino un grupo de tres fondos de inversión: PIF, Silver Lake y Affinity Partners
| etiquetas: ea , electronic arts , arabia saudí , privatizada , jared kushner