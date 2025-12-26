edición general
Se aprueba el carnet de conducir a los 17 años: así funcionará el nuevo permiso en Europa  

La UE ratifica la reforma que permite a los menores de edad obtener la licencia B siempre que circulen con un tutor. La medida, que busca reducir la siniestralidad juvenil, deja ahora en manos de los países miembros su aplicación definitiva. La barrera de la mayoría de edad para ponerse al volante tiene los días contados en Europa. Tras meses de negociaciones en Bruselas, la Unión Europea ha aprobado definitivamente la nueva directiva que autoriza a los jóvenes de 17 años a obtener el carnet de conducir de clase B.

pepel
Y acabarán poniéndolo a los 12 años. Esta industria capitalista aprobará también el Voto a los 12 años, y el uso del smartphone a los 8 años. Hay que consumir.
Poll
#1 Yo el voto a los 16 lo veo correcto.
Si tienes edad para trabajar, tienes edad para votar.
Uda
#3 que tiene que ver?
Puedes ser útil trabajando y un inútil politicamente...a cualquier edad.
Tarod
#3 el voto debería reducirse mucho: solo mayores de 30 y con estudios avanzados. Mínimo licenciados en carreras superiores.
Waves
#1 Al menos en este caso (aunque estoy de acuerdo en que normalmente no lo es), parece que tiene sentido, para así dar un año de margen al conductor novel y que no conduzca solo hasta que pasa un año.
Antipalancas21
#1 Una diferencia de un año y tienes que llevar tutor, no le veo un gran avance, teniendo en cuenta que es a los 18 años y te puedes examinar del teórico tres meses antes de cumplirlos, cuando los cumplas te examinas del practico.
Zerjillo
#5 Y veremos a ver si aquí no lo implementan con un tutor y un coche adaptado....
ezbirro
#1 Si sólo se van a poder comprar patinetes al precio que están los coches.
Ludovicio
#10 ¿Esa es tu excusa?
Aumentas tu seguridad pero empeoras la del resto con lo que conviertes la seguridad en una carrera de tamaño.
Con esa gilipollez podemos comprar coches cada vez mas grandes y pesados para "llevar ventaja" en los accidentes que provocan esos mismos coches innecesariamente grandes y pesados.

Si mañana vendiesen un coche 500% mas seguro que cualquier otro pero feo y pequeño, no lo comprarían los que se compran un SUV "por seguridad" porque los SUV se…   » ver todo el comentario
NO86
#13 Yo llevo un KIA Rio. Y antes un Ibiza. Nunca me he comprado un SUV ni lo haré.

Así que no necesito ninguna excusa. Toda tu parrafada para nada.

¿Qué excusa tienes tú para ir por ahí tocando los cojones sin razón? :shit: xD
Ludovicio
#17 Las razones ya las he dado.
ingenierodepalillos
El carnet de conducir debería ser una optativa en bachillerato ó en grado superior de FP, sí gratis, esto de condenar a chavales a pagar por poder moverse en un país con semejante despropósito de transporte público y que sea condición indispensable para la mayoría de trabajos no es justo, además de paso, se reducirían las tasas de abandono escolar.
Ludovicio
¿Que sentido tiene esto? ¿Que se gana?
Lyovin81
#2 Vender más coches. Con cuarenta ya sabes que un coche es como un hijo tonto. Con diecisiete aún cuela que es un símbolo de estatus y adultez molona.
Ludovicio
#6 Tienes parte de razón pero conozco a muchisimos de 40, y de muchos más, que siguen usando el coche principalmente como símbolo de estatus.
(Si no fuese por eso no se venderían SUV :-D )
NO86
#7 Los SUV tb se venden por "seguridad": en choques contra coches bajitos los SUV aplastan al otro coche, y siempre es más fácil sobrevivir si no estás debajo de un bloque motor.
powernergia
#2 Y que se pierde? No veo nada malo en esto.

Mejor uno de 17 acompañado que uno de 18 con menores.
eltxoa
cada vez la gente es menos madura, así que démosles más responsabilidades
