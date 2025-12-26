Se aprueba el carnet de conducir a los 17 años: así funcionará el nuevo permiso en Europa  

La UE ratifica la reforma que permite a los menores de edad obtener la licencia B siempre que circulen con un tutor. La medida, que busca reducir la siniestralidad juvenil, deja ahora en manos de los países miembros su aplicación definitiva. La barrera de la mayoría de edad para ponerse al volante tiene los días contados en Europa. Tras meses de negociaciones en Bruselas, la Unión Europea ha aprobado definitivamente la nueva directiva que autoriza a los jóvenes de 17 años a obtener el carnet de conducir de clase B.