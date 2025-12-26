Se aprueba el carnet de conducir a los 17 años: así funcionará el nuevo permiso en Europa  

La UE ratifica la reforma que permite a los menores de edad obtener la licencia B siempre que circulen con un tutor. La medida, que busca reducir la siniestralidad juvenil, deja ahora en manos de los países miembros su aplicación definitiva. La barrera de la mayoría de edad para ponerse al volante tiene los días contados en Europa. Tras meses de negociaciones en Bruselas, la Unión Europea ha aprobado definitivamente la nueva directiva que autoriza a los jóvenes de 17 años a obtener el carnet de conducir de clase B.
Si tienes edad para trabajar, tienes edad para votar.
Puedes ser útil trabajando y un inútil politicamente...a cualquier edad.
Aumentas tu seguridad pero empeoras la del resto con lo que conviertes la seguridad en una carrera de tamaño.
Con esa gilipollez podemos comprar coches cada vez mas grandes y pesados para "llevar ventaja" en los accidentes que provocan esos mismos coches innecesariamente grandes y pesados.
Si mañana vendiesen un coche 500% mas seguro que cualquier otro pero feo y pequeño, no lo comprarían los que se compran un SUV "por seguridad" porque los SUV se… » ver todo el comentario
Así que no necesito ninguna excusa. Toda tu parrafada para nada.
¿Qué excusa tienes tú para ir por ahí tocando los cojones sin razón?
(Si no fuese por eso no se venderían SUV )
Mejor uno de 17 acompañado que uno de 18 con menores.