Aportar por proyectos. Una posible vía de financiación para Menéame

Recientemente he escrito un artículo sobre el peliagudo tema de la publicidad en mnm. Ha sido bastante comentado y una de las previsibles conclusiones a la que nos lleva el tema es a la sostenibilidad financiera del sitio.

Es un tema eterno de difícil solución (si la hay), por múltiples razones. No voy a entrar en ellas porque creo que son de sobras conocidas. Pero sí que querría plantear la posibilidad de plantear a la gente que se pudiera aportar puntualmente para cubrir aspectos o actuaciones concretas que fueran precisas para mantener o potenciar el sitio.

Entiendo que el hecho de que mnm sea una empresa privada pueda significar que sufragar cualquier tipo de gasto es responsabilidad de los propietarios. Pero, la realidad y la peculiaridad de este sitio así como de la comunidad que lo sostiene es la que es, y el hecho es que no hay pasta ni para permitirnos prescindir de algunos anuncios con lo que, algunos pensamos que se nos están meando en la cara mientras una voz dulce y sensual nos susurra "es el mercado, cariño"...

Entiendo que haya gente a que le dé palo suscribirse y pagar regularmente una cuota, por modesta que sea. El tema de las donaciones abiertas (sin un fin concreto), tampoco parece convencer. Por ello me pregunto sobre la posibilidad de abrir campañas de financiación específica, libre y puntual para poder llevar a cabo acciones concretas que consiguieran obtener el máximo apoyo posible entre la comunidad. Es decir, "necesitamos dinero para esto, ¿nos puedes ayudar (con la cantidad que sea)?".

En cualquier caso, el problema de la financiación, sigue ahí.