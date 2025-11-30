Cuando te llaman neonazi y la administración de meneame.net no hace nada

Escribo este artículo para expresar mi malestar porque un usuario me ha llamado neonazi y la administración de Meneame.net no le ha restado ni un ápice de karma, a pesar de que tanto yo como otro usuario reportamos a este individuo por “insulto directo”.

Todos sabemos que nazi describe una ideología política, pero con el paso del tiempo ha terminado utilizándose como insulto, no para señalar a quien realmente lo es, sino para denigrar al máximo a una persona o a sus argumentos.

En esta comunidad tenemos a un usuario con el nick endos, que cuenta con 12,72 de karma, y que campa a sus anchas por Meneame.net. Puede llamar neonazi a quien le dé la gana e irse de rositas.

Él considera que el gobierno de Rusia es nazi, fascista, racista, etc. ¿Qué quieren que les diga? Si alguien afirma que Vladímir Putin es un gobernante autoritario o lo llama asesino o jefe de torturadores (fue director de la KGB), no digo nada. Pero que lo llamen nazi, cuando perdió a varios familiares durante la Segunda Guerra Mundial por culpa del nazismo y en su currículum figura la profesión de agente de inteligencia al servicio de un país (la URSS) que fue socialista de verdad, con dictadura del proletariado incluida, me parece absurdo. A día de hoy, la Federación Rusa sigue celebrando el “Día de la Victoria”, en el que se conmemora que el Ejército Rojo derrotó al ejército nazi.

Actualmente, la Federación Rusa es un Estado multiétnico de facto, y Vladímir Putin se enfada mucho cuando alguien pone esto en duda. Algunos podrán considerarlo dictador pero racista no es. Y yo tampoco escribo comentarios haciendo apología de la supremacía de la raza aria ni del eslavismo ni falta que hace, porque el color de la piel de una persona me da igual. De ser cierto lo que sostiene este usuario que soy "neonazi", no duraría ni 3 días en meneame.net sin ser reportado por la mayoría de los usuarios.