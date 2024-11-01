edición general
Apenas una cuarta parte de los españoles apoya que exista la casilla del IRPF para la Iglesia

Apenas una cuarta parte de los españoles apoya que exista la casilla del IRPF para la Iglesia

Expertos y asociaciones laicistas apuestan por eliminar la casilla en coherencia con el compromiso de autofinanciación adquirido por la Iglesia en 1979

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Por todos: no marques la casilla de la Iglesia Católica en tu declaración de la Renta. Si lo haces, estarás haciendo un flaco favor a tu país. Estarás desviando fondos públicos hacia un fin privado, de modo que una parte de tus impuestos no se destinará al bien común sino a intereses particulares. Estarás colaborando con una estrategia recaudatoria que contradice el carácter aconfesional de nuestro estado, recogido en el artículo 16 de nuestra Constitución, y que discrimina al resto de confesiones.
josde #2 josde
#1 Da lo mismo si no la marcas le van a dar el dinero a asociaciones, como Caritas, ademas lo tienen fijo lo que reciben del gobierno
#6 Zerjillo
#3 Hay gente que no lo sabe, pero puedes no marcar ninguna. CC #2
triste_realidad #7 triste_realidad
#2 #3 Puedes no marcar ninguna casilla y tampoco va a Caritas.
josde #10 josde
#7 Asociaciones como oenegés y actividades de interés social
Esteban_Rosador #9 Esteban_Rosador
#2 bastaría eliminar las dos casillas. En realidad, la casilla de fines sociales es un invento para justificar la de la iglesia.
josde #11 josde
#9 Hay esta la trampa.
vicvic #13 vicvic
La conferència episcopal cifra en un 30% los españoles que marcamos su casilla en la última campaña del irpf (2024).. Y además dice que crecieron respecto al ejercicio anterior, así que me parece improbable que esté año bajen casi un 6%.

www.conferenciaepiscopal.es/datos-asignacion-tributaria-renta-2024/
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Es que el resto sabe algo de matemáticas y si marcando esa casilla el marcador no paga más, es que está robando al resto para sus supersticiones.

Ahora saldrá el que no sabe sumar diciendo que eso es falso.
cocolisto #8 cocolisto
Las inmatriculaciones,la apropiación de la enseñanza,las inmobiliarias que manejan,la pederastia... no es lo importante,es el burka según los medios y sus corifeos.
UnoYDos #14 UnoYDos
#8 No entiendo como caéis en esas falacias de falso dilema. ¿No pueden ser un problema las dos cosas o que?
#3 Toponotomalasuerte
Que más da la casilla si siempre va a la iglesia: o a la iglesia o a Cáritas. Marqués una cosa u otra. El dilema de la falsa elección.
g3_g3 #12 g3_g3
Sobran las dos casillas.

STOP CHIRINGUITOS
triste_realidad #4 triste_realidad *
Marcad la 106, como dice Cáritas:
Desde Cáritas Diocesana de Huesca agradecemos los gestos solidarios de todas las personas contribuyentes que en el pasado ejercicio del IRPF marcaron las dos casillas solidarias. En 2020, se recaudaron más de 387 millones de euros que se destinarán a proyectos sociales, de ellos Cáritas Diocesana de Huesca ha recibido alrededor de 484.000 euros. Sigue leyendo el post y descubre por qué marcar las casillas solidarias.

Ahora no encuentro el desglose, pero en su dia me suena ver donde destinaban los fondos de la casilla solidaria, la 106, y gran parte iba para asociaciones ligadas a la iglesia.
Así que igual lo suyo es no marcar ninguna.
