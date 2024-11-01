Antes todo este desierto era mar

La vida en las antiguas localidades pesqueras del mar de Aral, en Uzbekistán, no ha dejado de empeorar desde que la URSS sometió a la región a una producción de algodón desmesurada que secó buena parte del agua. La desaparición de este mar es considerada uno de los mayores desastres ecológicos de la historia.
| etiquetas: aral , cambio climático
Que cansinos
Los países comunistas durante décadas no han usado carbón o quemado gas para industrializarse, creándo emisiones que agravan el cambio climático, ni tienen buques mercantes, etc…, solos los malditos yanquinejos otanistas
Como eres..
www.meneame.net/story/mercantilizacion-todo/c021#c-21
Básicamente tu haces lo mismo que esos usuarios desviando el tema
Aunque quizás es peor cuando la liaron parda en el agujero del infierno y crearon la mayor barbacoa eterna desde las glaciaciones.