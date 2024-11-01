edición general
Antes todo este desierto era mar

La vida en las antiguas localidades pesqueras del mar de Aral, en Uzbekistán, no ha dejado de empeorar desde que la URSS sometió a la región a una producción de algodón desmesurada que secó buena parte del agua. La desaparición de este mar es considerada uno de los mayores desastres ecológicos de la historia.

7 comentarios
Verdaderofalso
Siendo uno de los mayores desastres ambientales que cometió la humanidad y el comunismo, es el único ejemplo que te sacan cuando hablas de los desastres del capitalismo en tooooooodo el mundo durante decenios, entre ellos el cambio climático que nos afecta globalmente a todos

Deperdidos
#1 Bueno, pero es que esa gente bastante tienen con respirar sin cagar a la vez. No pidamos imposibles.

Don_Pixote
#1 xD a ver, si esto fue una cagada de los soviéticos se dice y punto, aunque sea en menéame.

Que cansinos

Los países comunistas durante décadas no han usado carbón o quemado gas para industrializarse, creándo emisiones que agravan el cambio climático, ni tienen buques mercantes, etc…, solos los malditos yanquinejos otanistas

Como eres..

Don_Pixote
#5 y?
Básicamente tu haces lo mismo que esos usuarios desviando el tema :-D

cosmonauta
#1 Más que desastre ambiental, un auténtico cambio climático prácticamente irreversible.

Aunque quizás es peor cuando la liaron parda en el agujero del infierno y crearon la mayor barbacoa eterna desde las glaciaciones.

Fresita_Kawaii
#1 Hostia ya estamos con el monotema


