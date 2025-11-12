edición general
Ángela Rodríguez 'Pam', exsecretaria de Estado de Igualdad, contra el nuevo disco de Rosalía: "Resuena con la estética conservadora en muchos sentidos"  

Ángela Rodríguez Pam, quien fuera la número dos de la ex ministra Irene Montero en Igualdad ha cargado contra la estética religiosa que gira en torno a 'Lux' "El planteamiento estético que está haciendo Rosalía resuena con la estética conservadora en muchos sentidos, y esa estética conservadora remite a posiciones ideológicas en las que las mujeres tenemos menos derechos". Por ello, Pam sugiere que la izquierda debe "reapropiarse de esos lugares que el conservadurismo utiliza" para "luchar contra esto".

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Hacedme caso...digo cosas!
5 K 64
Carnedegato #3 Carnedegato
La exsecretaria de Estado que dilapidó millones en talleres sobre “deconstrucción del patriarcado” ahora da lecciones de estética a Rosalía. Tremendo: las mismas que confundieron igualdad con propaganda se indignan porque una artista usa símbolos religiosos. Quizá lo que les molesta no es la “estética conservadora”, sino que alguien con talento y éxito les recuerde lo que nunca fueron capaces de crear con sus subvenciones.
4 K 57
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
ñiñiñiñiñi
5 K 52
oceanon3d #4 oceanon3d
Boberias.
1 K 22
IkkiFenix #6 IkkiFenix
Las preocupaciones de la "izquierda" woke.
0 K 11
#10 DenisseJoel
Lo que le molesta es que la reaccionaria sea otra.
0 K 11
manuelpepito #5 manuelpepito
Se equivoca en el enfoque. Rosalía quiere ser transgresora pero sin molestar a nadie o molestando a la cantidad de gente menor posible o a gente no sea su público objetivo. Si única intención es vender discos y hacer conciertos.
0 K 10
thorpedo #11 thorpedo
Por cosas como estas ( y por el lawfare también es verdad ). Podemos esta muriendo poco a poco. El feminismo está bien, pero estás charlotadas no lo son.

Si está mujer hubiera escuchado alguna de las entrevistas que ha dado Rosalía los temas van por el rollo espiritual que religioso ( los cenutrios de la ultra derecha decían que si hacía apología del islam )

Las redes han traído estás cosas, que las sandeces que decías a tus colegas ahora piensas que le importan a alguien
0 K 10
#7 NoMeVeas *
Irrelevante

Publicas basura @Meneador_Compulsivo
0 K 9
Meneador_Compulsivo #8 Meneador_Compulsivo
#7 Yo no publico nada ignorante.
1 K 33
hazardum #9 hazardum
Cuando eres un martillo solo ves clavos, esta gente solo ve intenciones aviesas en todos lados y se permiten el lujo de etiquetar a la gente o posicionarlas cuando la mayoria de veces las personas ni estan pensando en las maquinaciones que piensan gente como la Pam, pero que curiosamente poco penso cuando firmo el nuevo contrato de las pulseras defectuosas.
0 K 7

