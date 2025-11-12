Ángela Rodríguez 'Pam', exsecretaria de Estado de Igualdad, contra el nuevo disco de Rosalía: "Resuena con la estética conservadora en muchos sentidos"  

Ángela Rodríguez Pam, quien fuera la número dos de la ex ministra Irene Montero en Igualdad ha cargado contra la estética religiosa que gira en torno a 'Lux' "El planteamiento estético que está haciendo Rosalía resuena con la estética conservadora en muchos sentidos, y esa estética conservadora remite a posiciones ideológicas en las que las mujeres tenemos menos derechos". Por ello, Pam sugiere que la izquierda debe "reapropiarse de esos lugares que el conservadurismo utiliza" para "luchar contra esto".