Ángel Gaitán (38), empresario: "Me ha llegado una propuesta de sanción de casi 50.000 euros, se quitan las ganas de volver a abrir"

El empresario Ángel Gaitán ha convertido un día que debía ser de descanso y familia en una jornada de indignación. Justo cuando se disponía a cerrar su taller este 24 de diciembre, ha recibido una notificación de la Inspección de Trabajo. El motivo de la sanción, según el documento, es que los cursos de prevención de riesgos laborales que se imparten en su empresa son supuestamente "insuficientes", aunque Gaitán denuncia que la propia notificación "no te dicen cuáles faltan".