Ángel Gaitán (38), empresario: "Me ha llegado una propuesta de sanción de casi 50.000 euros, se quitan las ganas de volver a abrir"

Ángel Gaitán (38), empresario: "Me ha llegado una propuesta de sanción de casi 50.000 euros, se quitan las ganas de volver a abrir"

El empresario Ángel Gaitán ha convertido un día que debía ser de descanso y familia en una jornada de indignación. Justo cuando se disponía a cerrar su taller este 24 de diciembre, ha recibido una notificación de la Inspección de Trabajo. El motivo de la sanción, según el documento, es que los cursos de prevención de riesgos laborales que se imparten en su empresa son supuestamente "insuficientes", aunque Gaitán denuncia que la propia notificación "no te dicen cuáles faltan".

etiquetas: angel gaitan , inspección laboral , sanción
23 comentarios
Comentarios destacados:      
mis_cojones_en_bata #6 mis_cojones_en_bata
"Si España sigue así, con este acoso a los que luchamos y emprendemos, no seré el único que decida llevarse su negocio a otros países como México o Chile", ha sentenciado.

Está tardando :popcorn:
Metabarón #8 Metabarón
#6 No ha mencionado Argentina? Cojones!
iñakiss #12 iñakiss
#6 Esque no se puede ser más gañan… no entiendo como se premia con suscriptores o con relevancia personas tan inútiles mentales como este, ya está tardando en irse el patriotilla este.
Herumel #18 Herumel
#12 "no entiendo como se premia con suscriptores o con relevancia personas tan inútiles mentales"
A estas alturas de la película deberías ya de entender quien controla los algoritmos, y para que.... de primero de RRSS.
Herumel #17 Herumel
#6 Otros se llevaron su negocio a Somalia y mira que bien les va....  media
pepel #2 pepel
Ponte a trabajar.
calde #15 calde
#2 Mejor si es al otro lado del charco. Le pagamos el viaje sin problema. xD
u_1cualquiera #23 u_1cualquiera
#2 no! Que se hace pupa
Hoy cierro la puerta con un tajo en el dedo de tanto trabajar y, sinceramente, se te quitan las ganas de volver a abrirla"

Si hubiera hecho los cursos de prevención de riesgos laborales no le hubiera pasado
#1 Feliberto
Para servirle!!  media
Lutin #3 Lutin
Hace vídeos pero no sabe llevar un negocio.
calde #16 calde *
#3 Cómo que no??? No ves que el taller está climatizado? A ver qué taller tiene esos lujos, eh? A ver cuál? Qué yo me entere!

Eso ya debería compensar todos los cursos de prevención e incluso permitirle trabajar alguna horita de más... :roll:

Pero es que en esta monarquía bananera, no se respeta al emprendedor! que es quien genera riqueza! No los trabajadores ni los funcionarios! :tinfoil:
dunachio #22 dunachio
El imbécil que vendió "ayudas" para la DANA en su web, en las que cobraba el 21% de IVA y luego salió llorando en vídeos llamando miserable a Perro Sánchez porque tenía que pagar impuestos por "ayudar" a la gente. El tío se quería quedar con el 21% que los que compraban la "ayuda" pagaban. El mismo que critica las balizas pero vende una más de 50€ que se puede encontrar en internet a 35€ y un largo etc. Es un cuñado de manual, un imbécil, un sinvergüenza y un llorón. Ojalá le metan los 50.000€ de multa, y una vez por semana. No puedo ni ver a este personaje.
cosmonauta #19 cosmonauta *
¡Riegos laborales! Precisamente Una de las cosas importantes a tratar en un taller mecánico .
#20 Kuruñes3.0 *
Ángel Gaitán cuenta una historia muy rara.
Ángel Gaitán lo normal, es que hubiera recibido un aviso para ponere el día.
Y si Ángel Gaitán lo hubiera arreglado, no le caería lo que le cayó.
Uno podría pensar que Ángel Gaitán lleva tiempo con este asunto y se lo pasó por el forro como buen VOXito que tiene pinta de ser.
O bien que es un aviso standard, con de "hasta tanto".
No lo sabré nunca porque paso de Ángel Gaitán y de abrir la noticia. Me da Ángel Gaitán es un poco sinvergüenza.
#10 j3j3j3j3
a mi me da que es clickbait, no hay multas tan elevadas por riesgos laborales si no hay accidentes de por medio o es reincidente ya uqe los 50k son el maximo de multa.
Jakeukalane #4 Jakeukalane
Este ha molestado a alguien. No le hacen una sanción así a mi empresa jajajaja y lo necesitaría más, que yo no recuerdo cómo se maneja un extintor ni los tipos de fuegos etc... aunque 50.000 no es nada de multa...
mis_cojones_en_bata #7 mis_cojones_en_bata
#4 es que no es una sanción, es una propuesta de sanción que va desde los 2.459€ hasta los 49 k que dice.

Vamos, que mucho la tienes que liar para que te caiga la máxima. Y lo normal es que si resuelves las faltas, no se convierta en firme.

Lo que es llorar por llorar y subir un vídeo para generar cliks.
#13 Eukherio
#7 Seguramente intuya que la cagó, pero contando mal la historia y haciéndose la víctima monetiza el tema.
woody_alien #21 woody_alien
El conocido empresario

Pues he tenido que googlearlo para saber que es un tiktoker de esos.
Veelicus #5 Veelicus
Se veia venir, un cuñado de libro que ni siquiera lleva bien lo suyo
Enero2025 #9 Enero2025
¿De quién depende la inspección ?
Pues eso, a multar fachas.
Andreham #11 Andreham
Excelente noticia que los trabajadores se libren de un empresaurio que les pone en peligro.

Para que te metan 50k de multa has tenido que liarla MUY gorda. Pero si es verdad que no le han dicho qué fallos hay eso también es una mierda, ojo.

Y si ahora se pone a pelear y no paga a tiempo la multa, a pagar intereses cuando todo quede resuelto, sólo por querer saber qué le están exigiendo y hacer una reclamación, para lo que tiene derecho. Esa parte también está fatal hecha por parte de la administración.
DaniTC #14 DaniTC
#11 no es una multa. Es una propuesta de sanción que igual luego es menos donde corrige, lo que pasa es que este hombre quiere dar la imagen de luchador y el gobierno solo se fija en él y le tiene manía.
