105
meneos
361
clics
Andorra endurece la entrada a 'youtubers' y ricos para frenar la crisis de vivienda
Andorra endurece los permisos de residencia y la fiscalidad a las grandes fortunas y los youtubers para atajar la crisis de vivienda y el crecimiento de población.
andorra
vivienda
especulación
youtubers
45
60
0
K
359
actualidad
33 comentarios
actualidad
#4
Golan_Trevize
Lo tienen fácil: aplicar un "IRPF" acorde con el resto de las sociedades civilizadas en contraposición con el de paraíso fiscal que tienen, y problema resuelto.
Sería grasioso ver al rubius y otros "listos" regresar con el rabo entre las piernas.
28
K
220
#5
Doisneau
#4
No creo que regresaran. Esa gente venderian a su madre por un 2% mas de pasta al mes. Se irian a otro paraiso fiscal mas lejano y ya.
7
K
56
#8
Pulgencio
#5
Yo no entiendo como no se van a disfrutar el anarcocapitalismo de Somalia o Haití
4
K
34
#17
Doisneau
#8
De hecho ya hicieron amago de irse por exigirles un A1 de catalan para residir alli. Wallstreetwolverine amenazo con irse a Qatar. Son capaces de irse a un vertedero por un 1% menos de impuestos
4
K
35
#24
tierra_del_hielo
#5
eso es una absurdez si sentido.
Es como decir que vas a cambiar tu trabajo fijo/estable de 10 años por un 2% más de sueldo.
Más bien tendría que ser un 10% mínimo para que te lo empieces a pensar. Idealmente un 30-60%.
Por motivos evidentes vaya.
0
K
7
#6
NanakiXIII
#4
En realidad para ellos supondría un problemón, porque para traer el dinero que han ganado en andorra cambiando la residencia fiscal a España de nuevo, les tocaría palmar dinero.
Es uno de los inconvenientes de tributar y tener tu dinero en uno de estos microestados.
0
K
8
#14
tierra_del_hielo
#6
no, así no es como funciona.
Rubius podría mudarse en Enero 2027 a España y no pagaría ni un euro a Hacienda por sus ejercicios anteriores.
4
K
46
#20
eltoloco
#14
ni eso, con vivir fuera de España la mitad del año + 1 día ya no tienen que declarar IRPF aquí. Es decir, podría mudarse el 2 de julio de 2026 y no pagar hasta el 2027
0
K
10
#22
tierra_del_hielo
#20
no porque hay un segundo requisito: "centro de intereses vitales". Que se podría argumentar que se cumple si mudas tu residencia.
Es un requisito ambiguo que te cagas. Y al ser una figura pública, Hacienda estará mirando todos sus pasos.
Así que lo inteligente es mudarte en 2027 para eliminar cualquier ambigüedad.
0
K
7
#11
osids
#2
Es más si lees el artículo lo único que hace es ser aún más exclusivo, más para que los que quieran residir allí sean más ricos y les cobran 50mil pa quedarse los ellos
#4
el IRPF sigue igual y de sociedades lo mismo, así es que frenar la especulación por las narices
#7
Justificar subidas de impuestos porque lo hacen "los suyos", magnífico
0
K
10
#12
bronco1890
#4
Si con pocos impuestos son capaces de proporcionar un nivel de vida digno a sus ciudadanos ¿Que sentido tiene subirlos?
Aparte de la manía de algunos de igualarnos a todos por abajo.
2
K
25
#18
chu
#12
consiguen mantener cierto nivel porque parasitan a los españoles y franceses, su sistema por sí mismo no es sostenible. Cómo Madrid.
4
K
34
#21
blid
#18
Parasitar es no robar.
0
K
9
#31
chu
*
#21
se puede decir que es robar. Los españoles invertimos, con nuestro trabajo e impuestos, en proporcionar una serie de oportunidades a la gente, de tal forma que el económicamente exitoso proporcione un retorno que permita mantener un bienestar y oportunidades para otros, entonces llega Andorra y ofrece no pagar lo que en justicia debes a tu tierra y la sociedad que te ha hecho, roba ese capital humano y económico.
Aunque realmente creo que vale la pena que ese tipo de gente se vaya y no vuelva, pero eso es otro tema.
0
K
10
#27
sovieterrimo
#12
Las garrapatas proporcionan un nivel de vida digno a sus células,.. mientras tengan un huésped a quien pegarse.
1
K
12
#15
tierra_del_hielo
#4
porque los andorranos no quieren pagar tipos europeos. Y me parece lógico.
0
K
7
#7
Zamarro
Ahora resulta que lo segun el autor lo hacen por: "Se trata de limitar la inversión especulativa en la misma línea que ya lo ha hecho Donald Trump. En Andorra es más explicable porque el territorio es muy limitado y la especulación muy evidente".
Que cuando lo propone el gobierno o la izq en españa, es socialmunismobolivarianonorkoreacubano.
Pero si hacen lo mismo, diciendo que lo ha dicho Trump, ya es una idea cojonuda, y se tiene que aplicar antes que nadie, pq asi muestras a Trump que eres de los suyos, y que cuando dice que te metas lejia por las venas tambien le haces caso.
8
K
82
#1
lotomorcillo
Y si no suben el resto de impuestos se quedarán igual. Lo mismo el influencer de medio pelo ya no podrá ir.
4
K
39
#3
ExtremeñoOrgulloso
#1
Digo yo que en Andorra te preguntarán para ver qué tienen que hacer . No creo que pierdan esa oportunidad
3
K
10
#23
Findeton
#1
Acabo de estar en Andorra y están construyendo por todos lados.
0
K
9
#19
javi618
Recordemos que andorranos con derecho a voto hay unos 30k, y se estima que 1/3 (unos 11k) viven de alquiler. Son muchos.
La idea con esta medida es que los pisos de alquiler "normales" sean para los andorranos, y los de lujo para los residentes forrados de pasta. No como ahora que los residentes no-millonarios le quitan los pisos normales a los andorranos menos pudientes, al tener más poder adquisitivo que estos últimos. Estos residentes (jugadores de poker, traders, chicas de only-fans, influencers de nicho...) que ingresan 5-10k al mes se lo van a pensar mucho antes de irse a Andorra teniendo que pagar 50k a fondo perdido. Y de ahí esta medida, veremos si funciona...
3
K
38
#25
chavi
Siempre les quedará Somalia.
Que le digan a Herrera que les busque un piso.
1
K
15
#13
Suleiman
Pero quedan algunos por ir?
0
K
13
#16
Feliberto
*
Amos a ver, están limitando la entrada a los youtubers mindundis que creen que son ricos, para los de verdad eso lo ganan en una semana.
0
K
11
#29
sovieterrimo
Otro país liberal como Singapur, que restringe el uso del suelo.
Extrañamente ese indicador nunca se tiene en cuenta la hacer rankings de "libertad económica".
0
K
9
#10
Cidwel
Es sencillo. Ya no cabe ni un alfiler allí
0
K
9
#2
Vodker
"para atajar la crisis de vivienda" = para sacar más tajada económica.
8
K
9
#26
endy
*
50k para quedarte y pagar menos impuestos los años que quieras.
Igualmente sale barato para quien gana bastante y tiene ahorros.
Lo que limita es que cualquier niñato pringado con ínfulas y sin ahorros se les meta para no aportar apenas nada
0
K
8
#30
guixOS
Pero en España, que entre todo dios. Cógete un avión, y quédate hasta que te den el permiso de residencia.
0
K
8
#33
CharlesBrowson
Curioso, muchos sitios poniendo freno, incluso el donaldo con lo de los fondos de inversion con las casas, y aqui...patatas!!!
0
K
8
#9
sliana
Tienen que evitar que la gente que alquila casas de millones de euros haga que suban el precio.
0
K
7
#28
TheShrike
Controlar la inmigración para paliar los problemas de vivienda. Hmm
0
K
6
#32
XDistante
Su país, sus normas. No-noticia.
0
K
6
