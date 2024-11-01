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Una analista de datos desmonta el bulo y manipulación de datos de 'El Español' sobre Pedro Sánchez y las violaciones: “Sois un cuadro”

Una analista de datos desmonta el bulo y manipulación de datos de 'El Español' sobre Pedro Sánchez y las violaciones: “Sois un cuadro”

“Este ranking es un cuadro, y recuerdo que está hecho por una universidad de Estados Unidos (…)”, indica. “Y luego está esta frase: ‘Con Sánchez hay el triple de violaciones’. Señores de extrema derecha, no hay el triple de violaciones, hay el triple de denuncias y el triple de sentencias

| etiquetas: sanchez , el español , manipulación , bulo
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3 comentarios
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themarquesito #2 themarquesito
Lo mejor del artículo:
En consecuencia, aquí hay varias” manipulaciones”; la primera es que “te dicen que hemos bajado 20 puestos sin decirte que hemos puntuado lo mismo”. La analista se descargó la lista en Excel “de todos los países y sus puntos” y de dio cuenta de lo siguiente: “Había países que superaban a España, como Emiratos Árabes Unidos, donde no se puede abortar, o como Países Bajos, con su Barrio Rojo y mujeres en escaparates”.
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mondoxibaro #1 mondoxibaro
Pedro Jota lleva mintiendo desde siempre.
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#3 MarlonBlando
el números de violaciones “se ha triplicado en España en este periodo”: ha pasado de 1.700 en 2018 a 5.363 violaciones en 2019: “Es decir, un aumento del 215% en ocho años”.

Mis matemáticas deben de andar fatal porque solo me sale un año.
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menéame