Ana Botín (Santander) valora la regularización de inmigrantes: «Más población, más clientes»

La presidenta de Santander, Ana Botín, valora positivamente la regularización de medio millón de inmigrantes en España.

lonnegan #2 lonnegan
Si, además, resulta curioso que la gente que menos tiene es cliente de los bancos que mas les cobran por todo
#1 omega7767 *
Ana Botín es roja  media
#3 DeDerechasYOle
#1 Quizá es que Pedro Sánchez no es rojo
#5 Tronchador. *
#1 No, es capitalista, si te das cuenta no está viendo personas, está viendo deudas.
Piensan en nosotros como vacas a ordeñar, como tierra a cultivar, cosas, objetos que les renten un beneficio.
CC a #4
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Pues no gastes más de lo que ingresas y no tendrás deudas.
#11 Tronchador.
#7 Gracias por el consejo, pero si quieres comprar ciertas cosas y no naciste rico no te queda más remedio que endeudarte pese a ganar más de lo que pagas por esas deudas.
Harkon #9 Harkon
#1 Zurda, ahora se dice zurda :troll:
Arzak_ #4 Arzak_
Ana Botín maldita comonista quiere el gran reemplazo de la sagrada raza Aria/Ejpañola. 8-D
Dene #6 Dene
#4 a esta señora le importa un pimiento de donde sean las vacas que exprime.. mientras pueda exprimirlas
#8 Lameta
Pues no lo pone fácil para que los extranjeros se hagan una cuenta
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
La banca siempre gana.
