9
meneos
10
clics
Ana Botín (Santander) valora la regularización de inmigrantes: «Más población, más clientes»
La presidenta de Santander, Ana Botín, valora positivamente la regularización de medio millón de inmigrantes en España.
santander
,
inmigración
,
clientes
actualidad
actualidad
#2
lonnegan
Si, además, resulta curioso que la gente que menos tiene es cliente de los bancos que mas les cobran por todo
1
K
31
#1
omega7767
*
Ana Botín es roja
1
K
26
#3
DeDerechasYOle
#1
Quizá es que Pedro Sánchez no es rojo
0
K
6
#5
Tronchador.
*
#1
No, es capitalista, si te das cuenta no está viendo personas, está viendo deudas.
Piensan en nosotros como vacas a ordeñar, como tierra a cultivar, cosas, objetos que les renten un beneficio.
CC a
#4
2
K
28
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
#5
Pues no gastes más de lo que ingresas y no tendrás deudas.
0
K
8
#11
Tronchador.
#7
Gracias por el consejo, pero si quieres comprar ciertas cosas y no naciste rico no te queda más remedio que endeudarte pese a ganar más de lo que pagas por esas deudas.
0
K
8
#9
Harkon
#1
Zurda, ahora se dice zurda
1
K
26
#4
Arzak_
Ana Botín maldita comonista quiere el gran reemplazo de la sagrada raza Aria/Ejpañola.
1
K
19
#6
Dene
#4
a esta señora le importa un pimiento de donde sean las vacas que exprime.. mientras pueda exprimirlas
1
K
32
#8
Lameta
Pues no lo pone fácil para que los extranjeros se hagan una cuenta
0
K
11
#10
Enésimo_strike
La banca siempre gana.
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
