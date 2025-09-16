edición general
La ampliación de la jornada laboral en Grecia a 13 horas: es voluntaria y podrá aplicarse un máximo de 37 días al año

Circulan en redes sociales mensajes que aseguran que “la derecha que gobierna Grecia ha aprobado la jornada laboral de 13 horas al día”. Sin embargo, aunque esta ampliación sí que ha salido adelante será opcional, solo afectará al sector privado y podrá aplicarse un máximo de 37 días al año. La ampliación opcional de la jornada laboral a un máximo de 13 horas diarias forma parte de un proyecto de ley aprobado este jueves en el Parlamento griego que aglutina diversas medidas en el ámbito del trabajo, como la ampliación de permisos para la.......

#4 Klamp
Voluntaria, o voluntariamente aceptas o voluntariamente te echo a la calle
#21 Maikimaik
#4 Como las vacaciones de mutuo acuerdo en restauración. Coges vacaciones cuando cerramos, estamos de acuerdo o estamos de acuerdo en que no firmas el contrato?
Harkon #9 Harkon
Voluntaria = Si no las haces cuando te las propongan, te despiden, como pasaba con la jornada de 12 horas que ya tenían.
g3_g3 #5 g3_g3
Con lo bien que les viene mentir, para su relato, a ciertos personajazos de por aquí.
Van los de newtral y se lo dejan clarito. xD
Harkon #15 Harkon *
#14 Que es una manera de aumentar la edad de la jubilación de forma encubierta de la siguiente manera:

- Provocas que las empresas sigan pagando una mierda
- Cuando te llega la edad de la jubilación y ves tu jubilación te das cuenta que es una mierda
- No te queda otra que prolongar tu edad de jubilación "voluntariamente" porque no llegas a final de mes.

Esta medida no estaría mal si estuviera acompañada de forzar a las empresas a elevar los sueldos medios de los trabajadores, cosa…   » ver todo el comentario
#2 Leclercia_adecarboxylata
No me lo creo, lo más probable es que los griegos trabajen a partir de ahora 65 horas a la semana, de 7 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes.
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
Menos mal que ya te tienen fichado por tus opiniones y nadie ya te cree, tomate unas vacaciones que estas muy visto ya.
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
Y el Pp, Junts y Vox se han opuesto a bajar dos horas y media la jornada laboral, la derecha, independentistas y nazis como siempre en su linea de joder al trabajador.
Milmariposas #19 Milmariposas
¿Y los hombres de negro han dicho algo?
Arkhan #3 Arkhan
Pero será voluntaria de verdad o voluntaria a la interpretación del empresario.
alcama #1 alcama
Aquí en España,PSOE y Sumar nos han elevado la edad de jubilación y no ha habido huelga general.
yoma #6 yoma *
#1 Sumar ni existía. Fue el gobierno de Zapatero, consensuado con sindicatos y empresarios quien aprobó la ley, pero luego el gobierno de Mariano Rajoy (PP) impulsó la implementación gradual de esa reforma a partir de 2013. La subida progresiva se completará en 2027.
alcama #7 alcama
#6 7 años lleva Pedro gobernando.7 años. A lo mejor no ha tenido tiempo
Harkon #13 Harkon
#6 Se refiere a esto y que por cierto, ya está aprobado para trabajadores normales, sí, por PSOE y Sumar

El Congreso prepara la jubilación voluntaria de los funcionarios hasta los 72 años

www.expansion.com/economia/2025/09/16/68c87dd9e5fdea4b7d8b45c6.html
yoma #14 yoma *
#13 Y qué problema hay en qué la gente pueda prolongar su vida laboral voluntariamente. Si fuera obligado,...
Pedir una huelga por algo a lo cual nadie te obliga a hacer no tiene sentido.
#8 Tensk
#1 Recordemos a Zapatero, ese al que muchos por aquí tienen como el mejor presidente de la historia democrática de España (y me veo venir a cierto personaje copiando-pegando de nuevo un mismo comentario que ya he desmontado previamente, es lo que hay con según qué personajes) pero todavía, CATORCE años después de que no gobierne, seguimos sufriendo las consecuencias al respecto, es decir, todavía sigue subiendo.

En fin.
Sandevil #10 Sandevil
#1 del voto encontrá de la reducción de jornada por PP, Vox y Junts.. otro día no?

Demagogo
alcama #12 alcama
#10 Ah vale, que ahora la culpa de lo que pasa en España es de la oposición , no me había dado cuenta...
Sandevil #17 Sandevil
#12 si remais en contra del pueblo, si.
#11 cunaxa
#1 Dos cosas:
una: no eres de España.
dos: el PSOE y Sumar no han elevado la edad de jubilación. Lod e subirla viene desde hace años.
cosmonauta #20 cosmonauta
#11 Zapatero. Y refrendado por todos en pacto de Toledo.
