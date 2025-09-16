La ampliación de la jornada laboral en Grecia a 13 horas: es voluntaria y podrá aplicarse un máximo de 37 días al año

Circulan en redes sociales mensajes que aseguran que “la derecha que gobierna Grecia ha aprobado la jornada laboral de 13 horas al día”. Sin embargo, aunque esta ampliación sí que ha salido adelante será opcional, solo afectará al sector privado y podrá aplicarse un máximo de 37 días al año. La ampliación opcional de la jornada laboral a un máximo de 13 horas diarias forma parte de un proyecto de ley aprobado este jueves en el Parlamento griego que aglutina diversas medidas en el ámbito del trabajo, como la ampliación de permisos para la.......