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Amina, la joven de origen andaluz y marroquí insultada por vestir de flamenca con hiyab en la Feria de Sevilla
"Andalucía es mi tierra", ha destacado una joven que se ha encontrado con comentarios de corte xenófobo por expresar su identidad cultural diversa
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:
insultos
,
comentarios racistas
,
hiyab
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relacionadas
#1
palestina
La endogamia es degeneración, la mezcla enriquece. Da igual que sean organismos vivos que culturas.
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K
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#4
mente_en_desarrollo
*
#1
No creo que la religión enriquezca nada. Sea en mezcla, natural o torrefacta.
Dicho esto, y sacando la religión de la ecuación, sí, estoy de acuerdo que la mezcla de culturas es algo positivo, como se pudo ver en el imperio romano (hasta que llegó el cristianismo, por eso excluyo a las religiones de esto).
6
K
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#10
Supercinexin
#4
La religión enriquece. En cultura y en valores humanos. Históricamente así ha sido.
Dicho esto, y sacando la religión de la ecuación, no sé, ni entiendo muy bien, por qué has metido la religión en esta conversación ni a santo de qué viene nombrar la religión aquí. Aquí se está hablando de cultura y de vestimenta, no de creer en Dios o en Alá o en Buda o en Nada.
1
K
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#12
mente_en_desarrollo
#10
A veces, está relacionado.
En concreto, el hiyab me da igual, ya que no lo veo diferente al pañuelo que se ponían las abuelas para ir a misa hace menos de medio siglo.
Pero hay otras prendas que no, como el burka. Y aún el hiyab (o el citado pañuelo que se usaba en España), no creo que sea positivo que se lleve "porque dios lo quiere". Si lo quieren llevar por moda, porque les gusta o por razones medioambientales, me parece perfecto.
Pero lo que no puedo ni podré comprar nunca, es que la religión enriquece. Siempre ha sido un mecanismo de control de las élites sobre el vulgo y la mayor causa de muerte de la historia.
1
K
31
#15
Macnulti_reencarnado
#12
si no distingues la diferencia entre el hiyab y los pañuelos que llevaban nuestras abuelas, dice mucho de ti. Por cierto, busca lo que significa Islam. Ah! Y disfruta lo votado.
1
K
15
#18
mente_en_desarrollo
#15
Ilumíname.
¿Cuál es esa diferencia?
Por supuesto, puedes ir por peteneras y decir que no tienes por qué decirme nada. Lo interpretaré como que has escrito el mensaje antes de pensarlo tú mismo.
0
K
12
#19
Amperobonus
#12
Haz caso del Komissair Politik de
#15
que de eso sabe mucho. De hecho lo sabe todo, así que fin de la discusión que sino el Buró se enfada
1
K
20
#17
Pataperro
*
#10
la religión enriquece? Esto qué es, una nueva deconstruccion izquierdista?
Quién lo diría, antes eran el opion del pueblo, el cáncer de la sociedad, yo ya no entiendo nada...
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K
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#20
Sacianez
#17
, la religión de paz enriquece. Las otras, malas.
0
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6
#6
sarri
#1
*que árboles genealógicos
0
K
10
#3
Onaj
¡Árabes en Andalucía! ¡qué locura!
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#5
A.more
#3
lo llaman el traje de gitana así que menos tontas
0
K
10
#2
Dakaira
*
Bueno lo que faltaba... Ya son ganas de dar por saco con chorrinadas. Esas señoras, influencers y demás de Santander o del quinto coño (no importa) que bajan a Sevilla a lucir trajes extravagantes según ellas "inspiración en" nada que decir de ellas, pero está señora se pone un pañuelo y todo son dramas.
Anda que la estupidez racista en su máxima expresión...
1
K
38
#7
code2011
"En sus redes... comentarios recibidos en internet..."
Sinceramente, quien crea que esto es noticia es que no ha estado en internet últimamente.
2
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26
#13
j-light
Por un lado, si una española andaluza no musulmana se vistiera con el hijab, nadie se daría cuenta. Por otro, si lo que quiere es taparse el pelo, puede hacerlo a la manera y forma andaluza, que además es más bonito. Finalmente, me queda por saber si el vino y el jamón entraron en la ecuación.
1
K
21
#11
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
Lleva maquillaje, quiza tambien perfume en publico, eso es haram
1
K
20
#14
ombresaco
#11
el perfume, es posible (hay perfume halal). También hay maquillaje halal, y además, creo que conceptualmente no hay problema si no tiene alcohol, cerdo, o algunas otros elementos, siempre que se lo quite antes de limpiarse para rezar.
0
K
11
#16
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
#14
Perfume halal? confundes que los ingredientes no sean haram con que llevar perfume en publico este permitido. Lo mismo para el maquillaje
1
K
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#22
ombresaco
#16
efectivamente son cosas diferentes que el elemento sea halal, y que el sea halal usarlo. Con el perfume creo que usarlo en publico siempre se prohibe, y en teoría también para el maquillaje, pero siempre hay quien encuentra formas de hacerse trampas al solitario (no es maquillaje, solo cubro imperfecciones...)
0
K
11
#21
Andreham
*
La religión enriquece el suelo donde quedan los cadáveres de los que mueren por ella en guerras absurdas.
Esto va para
#_10
que como propagandista es de los malos.
0
K
8
#9
Estoeslaostia
Come jamooong???
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#8
juliusK
Y ya, como culmen de la identidad cultural diversa, se la vio siguiendo una procesión de moñecos por Sevilla hace un par dé semanas con mantilla, peineta y medias negras con costura (*), haciéndose tiktoks... Yo creo que no es para insultarla, ni mucho menos, cosas más "chocantes" vemos todos los días, es solo empanada mental y solo se puede curar con cultura y con mucha voluntad.
(*) Solo he estado una vez en la SS sevillana pero todavía recuerdo las auténticas manadas ataviadas (soooo sexy) así acudiendo a las localidades (de pago
share.google/Xj6vTaZh9NshH2Ofu
) de las procesiones) otra gota en la lluvia que se perderá conmigo....
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Dicho esto, y sacando la religión de la ecuación, sí, estoy de acuerdo que la mezcla de culturas es algo positivo, como se pudo ver en el imperio romano (hasta que llegó el cristianismo, por eso excluyo a las religiones de esto).
Dicho esto, y sacando la religión de la ecuación, no sé, ni entiendo muy bien, por qué has metido la religión en esta conversación ni a santo de qué viene nombrar la religión aquí. Aquí se está hablando de cultura y de vestimenta, no de creer en Dios o en Alá o en Buda o en Nada.
En concreto, el hiyab me da igual, ya que no lo veo diferente al pañuelo que se ponían las abuelas para ir a misa hace menos de medio siglo.
Pero hay otras prendas que no, como el burka. Y aún el hiyab (o el citado pañuelo que se usaba en España), no creo que sea positivo que se lleve "porque dios lo quiere". Si lo quieren llevar por moda, porque les gusta o por razones medioambientales, me parece perfecto.
Pero lo que no puedo ni podré comprar nunca, es que la religión enriquece. Siempre ha sido un mecanismo de control de las élites sobre el vulgo y la mayor causa de muerte de la historia.
¿Cuál es esa diferencia?
Por supuesto, puedes ir por peteneras y decir que no tienes por qué decirme nada. Lo interpretaré como que has escrito el mensaje antes de pensarlo tú mismo.
Quién lo diría, antes eran el opion del pueblo, el cáncer de la sociedad, yo ya no entiendo nada...
Anda que la estupidez racista en su máxima expresión...
Sinceramente, quien crea que esto es noticia es que no ha estado en internet últimamente.
Esto va para #_10 que como propagandista es de los malos.
(*) Solo he estado una vez en la SS sevillana pero todavía recuerdo las auténticas manadas ataviadas (soooo sexy) así acudiendo a las localidades (de pago share.google/Xj6vTaZh9NshH2Ofu) de las procesiones) otra gota en la lluvia que se perderá conmigo....