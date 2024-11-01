edición general
Amenazas de muerte, katanas y pistolas en TikTok: un conflicto entre clanes pone en alerta a las autoridades gallegas

El intercambio de vídeos entre los Morones y los Zamoranos rompe años de tregua y pone en alerta máxima a las fuerzas de seguridad.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
G de gente sana.
#11 fremen11
#2 No sé Rick, no han puesto reyerta en el titular
Flogisto #13 Flogisto
"En 2019 se firmó una paz forzosa ante la Fiscalía para evitar que los líderes de los Morones entraran en prisión —rebajando condenas que inicialmente superaban los 35 años".

¿Esto como funciona, firmas que te portarás bien y te rebajan la pena? ¿Se ha reconocido a los clanes oficialmente como si de instituciones se tratase?
MIrahigos #15 MIrahigos
#13 Te me has adelantado por 50 segundos.
g3_g3 #20 g3_g3 *
#13 #14 Es la discriminación (positiva) judicial que sufren los pobres.
g3_g3 #10 g3_g3
Cotizantes 0-day
MIrahigos #14 MIrahigos
¿Pero que acabo de leer?

Aunque en 2019 se firmó una paz forzosa ante la Fiscalía para evitar que los líderes de los Morones entraran en prisión —rebajando condenas que inicialmente superaban los 35 años

Pero tu, españolito medio, trabaja, cumple la ley y paga tus impuestos. ¿Qué os apostáis que cobran ayudas sociales y tienen pisos de vivienda social?
#7 Suleiman
Yo les daría todas las armas y los metería en una plaza y que sobreviva el mejor.
#8 arreglenenlacemagico
#7 yo prefiero que se peguen con los bastones que llevan
#9 Raskin
#7 una buena manera de relanzar el uso de las plazas de toros
#12 poxemita
Dos cosas,
¿el Sinaí es el Obama gallego?
¿Para que usar katanas, cuando les iría mejor el sumo?
santim123 #16 santim123
#12 Respuesta a la primera pregunta: si.
#17 poxemita
#16 que buen político ha perdido este país.
g3_g3 #19 g3_g3
#12 Su primo es el Trump galego. :troll:
#21 poxemita
#19 A.J.J puede ser Clinton o Trump sí.
txampi #22 txampi
anda y que se maten todos... gastando recursos en basura
Graffin #3 Graffin
Ni caso, es una estrategia publicitaria para el remake de Los inmortales con Henry Cavill
makinavaja #6 makinavaja
Los Morones y los Zamoranos... nuevos movimientos literarios en el panorama cultural español.... :troll: :troll: :troll: :troll:
#24 Albarkas
Los hombres G atacan de nuevo...
G Man y y David el gnomo son dos de ellos...
G, G, G...
G, G, G...
m.youtube.com/watch?v=NEyz-qG0VIo
santim123 #4 santim123
Yo creo que es una estrategia más del gobierno golpista Falcon chemtrail perroxanche felón dictador para prohibir las redes sociales :troll:
plutanasio #18 plutanasio
Ay por la raza!
Cachopín #1 Cachopín
Lets go!
#23 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
#5 arreglenenlacemagico
si estan todos diabeticos que se esperen sentaus tomandose una cucacula que ya viene el infartito a llevarselos
