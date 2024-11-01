Amancio Ortega recibirá 3.230 millones de euros en dividendos

Ortega se apresuró a gastar los dividendos del año pasado en propiedades ante la imposición del impuesto sobre el patrimonio en España. Es el único país de la UE que cuenta con un impuesto sobre el patrimonio en toda regla, y los residentes están exentos de su pago si invierten sus ingresos en un plazo de 12 meses en activos considerados "actividad económica".