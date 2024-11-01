Amancio Ortega recibirá 3.230 millones de euros en dividendos

Ortega se apresuró a gastar los dividendos del año pasado en propiedades ante la imposición del impuesto sobre el patrimonio en España. Es el único país de la UE que cuenta con un impuesto sobre el patrimonio en toda regla, y los residentes están exentos de su pago si invierten sus ingresos en un plazo de 12 meses en activos considerados "actividad económica".
Pagaban un 1 % en lugar del 40 y pico. Todos los ricos de verdad tenían una. En fraude de ley, claro, pero todos miraban para otro lado.
Y cuando el Congreso encargó a los técnicos de Hacienda un informe sobre la mayor bolsa de fraude en España, ellos lo dijeron bien claro: las SICAV de los ricos, no el fontanero que no te cobra el IVA. Y por supuesto eso era intolerable, así que…
Un trabajador a partir de los 600.000€ tiene que tributar el 47% y en cambio con 3200 millones en dividendos, sin trabajar, pues tributa al 27% (hace poco al 23%).
De todas formas tampoco me importa demasiado la diferencia, es el fondo lo que me preocupa.
Lo que no es razonable es que haya que pagar un 47% en ambos casos.
En cambio el dividendo se le paga al accionista y el accionista paga poquísimo por ese ingreso.
Vale perfecto.
Ahora tú, como trabajador si ganas 1 millón de euros sobre los últimos 400.000 pagas un 45-47%, ¿no? También tienes gastos, costes y tienes que apechugar, ¿no?
Ahora, Amancio Ortega, jubilado, sin trabajar, por derecho de sus acciones, le dan en dividendos 3200 millones, ¿ y paga menos impuestos que tu?
A mi no me parece bien, ni me parece progresivo.
Pues de entrada Inditex ha pagado su correspondiente impuesto de sociedades. Despues del pago quedan unos beneficios de los cuales un % se reparte en dividendos (si, tu tambien puedes cobrar dividendos como Amancio Ortega, solo tienes que tener acciones de Inditex)
Despues los dividendos pagan impuestos segun la tabla adjunta:
Hasta 6.000 €: 19%.
Entre 6.001 € y 50.000 €: 21%.
Entre 50.001 € y 200.000 €: 23%.
Entre 200.001 € y 300.000 €: 27%.
Más de 300.000 €: 28%-30%
Luego la empresa de…