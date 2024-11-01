edición general
7 meneos
10 clics
Amancio Ortega recibirá 3.230 millones de euros en dividendos

Amancio Ortega recibirá 3.230 millones de euros en dividendos

Ortega se apresuró a gastar los dividendos del año pasado en propiedades ante la imposición del impuesto sobre el patrimonio en España. Es el único país de la UE que cuenta con un impuesto sobre el patrimonio en toda regla, y los residentes están exentos de su pago si invierten sus ingresos en un plazo de 12 meses en activos considerados "actividad económica".

| etiquetas: inditex , empresas , españa
5 2 5 K 16 actualidad
27 comentarios
5 2 5 K 16 actualidad
Comentarios destacados:    
Barney_77 #3 Barney_77
¿Y? Tiene un porcentaje muy alto de las acciones y tiene dividendos. De eso pagará impuestos exactamente igual que cualquiera que tenga dividendos.
4 K 61
#6 DenisseJoel
#3 Debe haber trabajado mucho, para ganar tanto dinero.
2 K 13
Barney_77 #8 Barney_77
#6 Más que tu
1 K 27
Raziel_2 #11 Raziel_2 *
#8 Porque tu lo digas, vaya. Eso sí, en explotar gente y tenerles trabajando sin asegurar y sin pagar impuestos siempre ha sido un experto desde el principio.
1 K -1
Barney_77 #17 Barney_77
#11 ¿De verdad? Cuéntame más. ¿Tienes putas pruebas de las gilipolleces que dices? Denunciale campeón.
2 K 40
#27 abogado_del_diablo
#17 Hace unos años eran las SICAV el instrumento legal que les daban a las grandes fortunas para evadir impuestos.
Pagaban un 1 % en lugar del 40 y pico. Todos los ricos de verdad tenían una. En fraude de ley, claro, pero todos miraban para otro lado.
Y cuando el Congreso encargó a los técnicos de Hacienda un informe sobre la mayor bolsa de fraude en España, ellos lo dijeron bien claro: las SICAV de los ricos, no el fontanero que no te cobra el IVA. Y por supuesto eso era intolerable, así que…   » ver todo el comentario
0 K 8
#12 DenisseJoel
#8 Sin duda, más que tú y que yo, miles de veces más. Por eso lames su bota, por lo mucho que ha trabajado.
1 K -6
correcorrecorre #21 correcorrecorre
#6 Por lo menos tuvo la idea... Nadie impide que te montes tú la empresa que hizo Amancio.
0 K 10
#23 surco
#6 Bueno. Ha montado un pepino de empresa. Como el trabajo concretamente no es lo que más valor añade hoy , posiblemente lo ha conseguido asumiendo los riesgos y tomando las decisiones adecuadas
0 K 11
Atusateelpelo #24 Atusateelpelo
#6 Puedes seguir su ejemplo. Empezo con una merceria en Coruña...
0 K 15
Rembrandt #13 Rembrandt
#3 leéte la constitución española. El artículo 128.1
0 K 10
Barney_77 #15 Barney_77
#13 Habla con tu amado líder. Aparte, ¿Estás defendiendo robar lo que es propiedad privada?
0 K 17
Rembrandt #19 Rembrandt
#15 defiendo la constitución, tu no?
0 K 10
#26 muerola
#3 pues que debería de estar prohibido que una persona gane semejante cantidad de dinero, es peligroso para la democracia
0 K 11
Barney_77 #16 Barney_77
No lamo la bota de nadie. Solo digo lo que es una verdad palpable.
0 K 17
Barney_77 #7 Barney_77
#5 No me has puesto nada
0 K 17
#18 surco
#5 Tb te digo que la realidad no suele ser esa. Inditex se comerá un 25 ( igual con bonificaciones) y el se lo bajará a una patrimonial donde subirá gasto y pagará el 25 del resto. No creo que se lo termine bajando al bolsillo
0 K 11
beltzak #2 beltzak *
Muy razonable todo.

Un trabajador a partir de los 600.000€ tiene que tributar el 47% y en cambio con 3200 millones en dividendos, sin trabajar, pues tributa al 27% (hace poco al 23%).
0 K 9
Barney_77 #4 Barney_77
#2 A partir de los 60000 es el 45...
2 K 35
beltzak #5 beltzak *
#4 Pues acabo de mirar la tabla y pone 47 por 100.

sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Programas_ayuda/Retenc

De todas formas tampoco me importa demasiado la diferencia, es el fondo lo que me preocupa.
0 K 9
bronco1890 #9 bronco1890
#2 Hay que sumar un 25% de impuesto de sociedades que ya ha pagado la empresa, o sea que más o menos queda igual.
Lo que no es razonable es que haya que pagar un 47% en ambos casos.
2 K 38
beltzak #25 beltzak
#9 La empresa ha pagado un 25% sobre los beneficios no sobre lo facturado y un trabajador paga sobre lo “facturado” luego puedes desgravar alguna cosilla pero bueno.

En cambio el dividendo se le paga al accionista y el accionista paga poquísimo por ese ingreso.
0 K 9
#10 surco *
#2 Antes la empresa ha tributado un 25% por impuesto de sociedades. Total, alrededor del 50% . Nos parecerá mucho o no ( yo soy partidario de que fueran progresivos) pero no es un 27. Edito. Y si dices que tributa además al 47% , la tribulación es doble. Me parece bien. Te vas a 3/4 partes del beneficio en impuestos
0 K 11
beltzak #20 beltzak
#10 Pero la empresa genera actividad, tiene un montón de gastos, costes, desarrollo, inversión, nóminas etc y sobre los beneficios paga un 25%.

Vale perfecto.

Ahora tú, como trabajador si ganas 1 millón de euros sobre los últimos 400.000 pagas un 45-47%, ¿no? También tienes gastos, costes y tienes que apechugar, ¿no?

Ahora, Amancio Ortega, jubilado, sin trabajar, por derecho de sus acciones, le dan en dividendos 3200 millones, ¿ y paga menos impuestos que tu?

A mi no me parece bien, ni me parece progresivo.
0 K 9
Atusateelpelo #22 Atusateelpelo
#2
Pues de entrada Inditex ha pagado su correspondiente impuesto de sociedades. Despues del pago quedan unos beneficios de los cuales un % se reparte en dividendos (si, tu tambien puedes cobrar dividendos como Amancio Ortega, solo tienes que tener acciones de Inditex)

Despues los dividendos pagan impuestos segun la tabla adjunta:

Hasta 6.000 €: 19%.
Entre 6.001 € y 50.000 €: 21%.
Entre 50.001 € y 200.000 €: 23%.
Entre 200.001 € y 300.000 €: 27%.
Más de 300.000 €: 28%-30%

Luego la empresa de…   » ver todo el comentario
0 K 15
nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl
Nah, calderilla.
0 K 7

menéame