12
meneos
20
clics
Álvarez de Toledo (PP) expresa su "admiración" por la "operación decisiva" de EEUU e Israel en Irán
"admiración por los americanos e israelíes que participan" en la "operación decisiva" con bombardeos en Irán.
www.europapress.es/nacional/noticia-alvarez-toledo-pp-muestra-admiraci
|
etiquetas:
:
pp
,
irán
,
ataque
10
2
0
K
139
politica
15 comentarios
10
2
0
K
139
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
mmlv
Nunca se molesta en ocultar su miseria moral está señora
15
K
185
#2
magnifiqus
#1
No falla, siempre en el peor lado de la historia
7
K
100
#6
Mesto
#2
¿El lado bueno es el régimen totalitario Iraní?
2
K
-16
#9
magnifiqus
#6
No hay lado bueno. Hay uno malo, el del régimen totalitario Iraní, y otro peor, el de los países que van provocando guerras por el mundo a su antojo y amenazando la paz mundial.
6
K
99
#11
diablos_maiq
*
#6
el lado bueno es el que no empieza guerras ni apoya a los que lo hacen.
Tu falso dilema cae por su propia estupidez.
1
K
23
#12
Malinke
#6
¿qué tiene que ver aquí el régimen totalitario de los ayatolas?
0
K
11
#14
Asimismov
*
#6
... desde febrero de 2026
Si a cada novato, a cada cuenta de una multicuenta strikeada hay que andar explicando lo obvio ...
¡Váyase ud. al ignore!
1
K
31
#8
elgranpilaf
#1
Que señora?
1
K
21
#7
Sandman
Recordemos. 108 niñas (de momento) han muerto por el bombardeo a un colegio. Eso es "admirable" para esta escoria.
8
K
115
#4
powernergia
Próximamente ministra de algo.
Triste, pero es lo que hay.
3
K
44
#3
Otrebla8002
Como les gusta a los PePesunos ver muertos ajenos. Eso sí, con las rodillas en carne viva de rezar en misa.
2
K
32
#13
Dragstat
#3
para algunos, ajenos son cualquiera menos uno mismo. Simplemente desprecian la vida de los demás.
1
K
31
#5
Mustela
Sólo espero que vuestros votantes se den cuenta del gravísimo error que estáis cometiendo. Al menos con esto, y tanto con vosotros como con quienes siguen ese mismo discurso.
Admiración... ¡lamentable!
1
K
23
#10
Aguarrás
Basura humana, deleznable rata.
1
K
23
#15
Toponotomalasuerte
Son un cáncer.
0
K
11
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
