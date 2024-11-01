edición general
Álvarez de Toledo (PP) expresa su “admiración” por la “operación decisiva” de EEUU e Israel en Irán

“admiración por los americanos e israelíes que participan” en la “operación decisiva” con bombardeos en Irán. Para leer entero: www.europapress.es/nacional/noticia-alvarez-toledo-pp-muestra-admiraci

mmlv #1 mmlv
Nunca se molesta en ocultar su miseria moral está señora
15
magnifiqus #2 magnifiqus
#1 No falla, siempre en el peor lado de la historia
7
Mesto #6 Mesto
#2 ¿El lado bueno es el régimen totalitario Iraní?
2
magnifiqus #9 magnifiqus
#6 No hay lado bueno. Hay uno malo, el del régimen totalitario Iraní, y otro peor, el de los países que van provocando guerras por el mundo a su antojo y amenazando la paz mundial.
6
#11 diablos_maiq *
#6 el lado bueno es el que no empieza guerras ni apoya a los que lo hacen.
Tu falso dilema cae por su propia estupidez.
1
Malinke #12 Malinke
#6 ¿qué tiene que ver aquí el régimen totalitario de los ayatolas?
0
Asimismov #14 Asimismov *
#6
... desde febrero de 2026
Si a cada novato, a cada cuenta de una multicuenta strikeada hay que andar explicando lo obvio ...
¡Váyase ud. al ignore!
1
elgranpilaf #8 elgranpilaf
#1 Que señora?
1
Sandman #7 Sandman
Recordemos. 108 niñas (de momento) han muerto por el bombardeo a un colegio. Eso es "admirable" para esta escoria.  media
8
powernergia #4 powernergia
Próximamente ministra de algo.

Triste, pero es lo que hay.
3
#3 Otrebla8002
Como les gusta a los PePesunos ver muertos ajenos. Eso sí, con las rodillas en carne viva de rezar en misa.
2
Dragstat #13 Dragstat
#3 para algunos, ajenos son cualquiera menos uno mismo. Simplemente desprecian la vida de los demás.
1
#5 Mustela
Sólo espero que vuestros votantes se den cuenta del gravísimo error que estáis cometiendo. Al menos con esto, y tanto con vosotros como con quienes siguen ese mismo discurso.

Admiración... ¡lamentable!
1
Aguarrás #10 Aguarrás
Basura humana, deleznable rata. :ffu:
1
#15 Toponotomalasuerte
Son un cáncer.
0

