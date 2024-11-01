Algo se mueve bajo el Teide: detectan un temblor inédito que rompe todos los registros

El Teide ha registrado hoy un temblor de largo período en el sector suroeste del Parque Nacional. La señal quedó localizada a unos 11 kilómetros de profundidad y, aunque estos registros no permiten calcular la magnitud con técnicas convencionales, los expertos sitúan el valor aproximado en 2,2. Lo que hace este episodio importante y diferentes es su gran alcance. Es el mayor registro de una señal LP visto en Tenerife, hasta ahora. Supera otros casos parecidos y además los seis grupos de señales híbridas, documentados antes, cerca de estas áreas