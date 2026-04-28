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Alemania vuelve a las andadas

Alemania vuelve a las andadas

Alemania no parece tener remedio. Vuelve a las andadas. La estúpida arrogancia de sus políticos está en linea con la de sus padres y abuelos derrotados en Stalingrado. Vuelven a armarse y proclaman su objetivo de “volver a contar con el ejército más poderoso de Europa”. La frase provoca escalofríos. No por la amenaza de un nuevo Hitler, sino por la imbecilidad que transmite a cualquiera que tenga una mínima memoria histórica.

| etiquetas: alemania , rearme , belicismo , rafael poch
9 0 1 K 110 politica
4 comentarios
9 0 1 K 110 politica
#3 luckyy
Recordemos que el ejército se la Alemania del 36 lo armo el capitalismo. A ver si nos vamos a creer que un tipo arengando en tabernas es capaz por si solo de crear semejante ejercito y hacer la guerra mas cara de la historia
3 K 61
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
Resumen de este envío: el Sr Poch De Feliu, dice que el rearme alemán es un error. Curiosamente, no dice nada sobre el rearme ruso. :-O
1 K 23
Feindesland #2 Feindesland *
Imaginad que alguien, durante la guerra de Cuba, dice que hay que temer a Francia porque Napoleón...

Pues esto igual... (80 años son 80 años)

xD xD xD
0 K 19
#1 exeware
Joder que miedo deberíamos montar una unión europea para que no nos vea como enemigos, y ademas alguna organización militar en la q estemos juntos para poder respirar tranquilos...ohh wait ya tenemos todo eso.
0 K 10

menéame