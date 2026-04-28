Alemania vuelve a las andadas

Alemania no parece tener remedio. Vuelve a las andadas. La estúpida arrogancia de sus políticos está en linea con la de sus padres y abuelos derrotados en Stalingrado. Vuelven a armarse y proclaman su objetivo de “volver a contar con el ejército más poderoso de Europa”. La frase provoca escalofríos. No por la amenaza de un nuevo Hitler, sino por la imbecilidad que transmite a cualquiera que tenga una mínima memoria histórica.