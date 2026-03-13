La alcaldesa de Vitoria dice no entender qué hacían menores tutelados por la Diputación alavesa en la calle de madrugada

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha dicho no entender qué hacían unos menores tutelados de madrugada el pasado domingo por la calle cuando presuntamente agredieron a unos chicos por su condición de homosexuales. Etxebarria, en su comparecencia habitual ante los medios de comunicación, se ha referido a la agresión producida en las inmediaciones del centro cívico Aldabe por parte de tres menores tutelados por la Diputación de Álava.