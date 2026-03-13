La alcaldesa de Vitoria dice no entender qué hacían menores tutelados por la Diputación alavesa en la calle de madrugada

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha dicho no entender qué hacían unos menores tutelados de madrugada el pasado domingo por la calle cuando presuntamente agredieron a unos chicos por su condición de homosexuales. Etxebarria, en su comparecencia habitual ante los medios de comunicación, se ha referido a la agresión producida en las inmediaciones del centro cívico Aldabe por parte de tres menores tutelados por la Diputación de Álava.
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No, hay personas con nombres y apellidos que tienen que responder por su trabajo
Autoridad que, en defecto de la paterna o materna, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que, por minoría de edad o por otra causa, no tiene completa capacidad civil.
dle.rae.es/tutela
La responsabilidad no es de todos. La responsabilidad es de quien lo tutela y más cuando lo estamos pagando todos con dinero público. Si la tutela adecuada no es posible por causas derivadas a la administración pues entonces habrá que cortarle el cuello a quien haya que… » ver todo el comentario
Pero el tema es que tendrá que haber una investigación interna para ver quién y por qué no hizo su trabajo de preocuparse de qué esos niños estuviesen de buenas en el centro a la hora que tocaba. También tendrán que ver si había informes que alertasen de estas conductas, si se estaba haciendo algo, si faltaban recursos, ...
No vayamos a caer en la falacia de que todos los menores tutelados son delincuentes, que todo lo público es una mierda, ...
Sepamos ver la importancia de los servicios sociales. No razonemos como los cavernícolas de VOX
Y muchas veces joder que si reaccionan, reaccionan a toda ostia para taparse unos a otros o culparse unos a otros pero al final, no solucionan nada eh. Supongo que esto nos suena a todos a estas alturas.
Lo que es una puta mierda es la corrupción sistémica, la justicia y la impunidad que hay. Así es muy difícil arreglar nada.
No existe la privación de libertad a un menor sino hay una intervención judicial que lo confirme.
Y un menor tutelado y/o un menor cualquiera no puede ser retenido en un domicilio sean las horas que sean y los “buenos progenitores “ que opinen que contra su voluntad su descendencia no sale a la calle; ya me gustaría verlos en esa situación si su descendencia piensa lo contrario.
Otra cosa es la ventaja de ser menor y/o no serlo en un estado garantista para con los menores de edad. Y el valor que tiene un pasaporte africano. Y la validez y fiabilidad que tienen los criterios médicos de determinación de edad y su rango.
Por otro lado, si es alcaldesa entiendo que la mayoría de los vecinos le habrán votado.
www.meneame.net/m/Sucesos/tres-menores-detenidos-vitoria-agredir-dos-j
Lo que sí es delito es apalizar a alguien y debería serlo con agravante máximo por las razones que lo hicieron, por lo que debería caer sobre ellos todo el peso de la justicia de forma implacable.
Lo que no se puede de ninguna manera es dejar caer el mensaje de que alguien puede o no puede andar por la calle a determinadas horas, porque a cierta gente le da igual la hora para hacer determinadas cosas.
Esta tía es imbécil y el subconsciente le ha hecho una mala jugada.