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La alcaldesa de Vitoria dice no entender qué hacían menores tutelados por la Diputación alavesa en la calle de madrugada

La alcaldesa de Vitoria dice no entender qué hacían menores tutelados por la Diputación alavesa en la calle de madrugada

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha dicho no entender qué hacían unos menores tutelados de madrugada el pasado domingo por la calle cuando presuntamente agredieron a unos chicos por su condición de homosexuales. Etxebarria, en su comparecencia habitual ante los medios de comunicación, se ha referido a la agresión producida en las inmediaciones del centro cívico Aldabe por parte de tres menores tutelados por la Diputación de Álava.

| etiquetas: vitoria , menores tutelados , agresiones , delincuencia
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26 comentarios
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Comentarios destacados:      
plutanasio #3 plutanasio
Pues hacen lo que les viene en gana, eso es lo que hacen. Ahora a ver de quién es la culpa.
9 K 120
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Entiendo, desde el desconocimiento, que si son menores tutelados, el organismo responsable de la tutela correrá con las posibles indemnizaciones que correspondan a sus posibles desmanes.
4 K 64
#5 Arcadiano
#4 por que? Son menores tutelados. La responsabilidad es de todos, pues son menores. Bonito esta eso. No tienen padres y estamos aquí encima echándole mierda encima
0 K 7
Veelicus #7 Veelicus
#5 La responsabilidad es de la administracion, en contrato de algun que otro funcionario, que parece que ese "todos" en realidad significa nadie.
No, hay personas con nombres y apellidos que tienen que responder por su trabajo
3 K 50
beltzak #15 beltzak
#5 Tutela:

Autoridad que, en defecto de la paterna o materna, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que, por minoría de edad o por otra causa, no tiene completa capacidad civil.

dle.rae.es/tutela

La responsabilidad no es de todos. La responsabilidad es de quien lo tutela y más cuando lo estamos pagando todos con dinero público. Si la tutela adecuada no es posible por causas derivadas a la administración pues entonces habrá que cortarle el cuello a quien haya que…   » ver todo el comentario
2 K 28
calde #8 calde *
#4 #3 A ver. Si hay una indemnización, sí, la pagará el estado.

Pero el tema es que tendrá que haber una investigación interna para ver quién y por qué no hizo su trabajo de preocuparse de qué esos niños estuviesen de buenas en el centro a la hora que tocaba. También tendrán que ver si había informes que alertasen de estas conductas, si se estaba haciendo algo, si faltaban recursos, ...

No vayamos a caer en la falacia de que todos los menores tutelados son delincuentes, que todo lo público es una mierda, ...
1 K 28
Pertinax #10 Pertinax *
#8 Uno de los jóvenes es agresor reincidente. Pistas había. Aquí, alguien no ha hecho bien su trabajo.
0 K 20
calde #11 calde *
#10 Pues puede ser, claro que sí. Pero sin generalizar y sin tremendismos. Habría que ver qué porcentaje de estos niños tienen realmente problemas, porque desde luego no todos son así.

Sepamos ver la importancia de los servicios sociales. No razonemos como los cavernícolas de VOX
2 K 47
Pertinax #12 Pertinax *
#11 Eso, desde luego. El problema de cuando no se reacciona en las pocas ocasiones en las que sucede, como parece ser el caso.
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beltzak #19 beltzak
#12 Otro problema es que haya criminales en puestos de responsabilidad de los centros de menores, en la policía, en la justicia, en la política y en empresas y medios de comunicación.

Y muchas veces joder que si reaccionan, reaccionan a toda ostia para taparse unos a otros o culparse unos a otros pero al final, no solucionan nada eh. Supongo que esto nos suena a todos a estas alturas.
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beltzak #16 beltzak
#8 No, lo publico no es una mierda, de hecho es lo mejor.

Lo que es una puta mierda es la corrupción sistémica, la justicia y la impunidad que hay. Así es muy difícil arreglar nada.
0 K 10
TipejoGuti #18 TipejoGuti
#4 #8 Eso de querer saber dónde están los menores tutelados en cada momento no creo que guste a cierta clase social en casi todas las ciudades españolas, esa que prefiere bajarse de un coche oficial y poder violar a un niño tranquilamente...como se ha hecho toda la vida.
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#14 MenéameApesta
#3 Es un centro tutelado, no una cárcel. Si los chavales no aparecen por la noche como mucho podrán castigarlos, no encerrarlos. Si delinquen y los cogen podrán enviarlos a un centro reformatorio, que ahí sí que pueden encerrarlos para que no salgan.
1 K 19
#22 To_lo_loco
#14 Por fin algo escrito con cordura.

No existe la privación de libertad a un menor sino hay una intervención judicial que lo confirme.

Y un menor tutelado y/o un menor cualquiera no puede ser retenido en un domicilio sean las horas que sean y los “buenos progenitores “ que opinen que contra su voluntad su descendencia no sale a la calle; ya me gustaría verlos en esa situación si su descendencia piensa lo contrario.

Otra cosa es la ventaja de ser menor y/o no serlo en un estado garantista para con los menores de edad. Y el valor que tiene un pasaporte africano. Y la validez y fiabilidad que tienen los criterios médicos de determinación de edad y su rango.
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Pertinax #25 Pertinax
#14 #22 Olvidáis que son menores con antecedentes violentos.
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#9 tierramar *
Alcaldesa del PSOE diciendo que hacen menores tutelados en la calle, y su partido el PSOE, ha impuesto en su ciudad, Vitoria, el mayor centro de menores de toda España en contra de la voluntad de los vecinos, con un coste de la obra de alrededor de 16 millones
2 K 39
beltzak #20 beltzak
#9 Aquí no creo que sea culpa de la obra, parece mas bien negligencia en la gestión.

Por otro lado, si es alcaldesa entiendo que la mayoría de los vecinos le habrán votado.
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FunFrock #13 FunFrock
Están pagando pensiones e iluminando
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Veelicus #2 Veelicus
Pues yo te respondo Maider, porque no hay ningun control
2 K 28
#6 endy
#2 entro, ya está dicho y me voy tranquilo
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salchipapa77 #17 salchipapa77
Son nuestros niños, joder.
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MIrahigos #21 MIrahigos
Lo que no se entiende es que hacen en España, se les devuelve a su país de origen para que sea su país de origen quien se encargue de ellos y sus padres puedan reclamarlos.
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#23 Tecar *
No es ningún delito andar por la calle a las horas que uno quiera, puede hacerlo cualquiera independientemente del color de su piel, su edad, su religión, su origen o el tamaño del calzado.
Lo que sí es delito es apalizar a alguien y debería serlo con agravante máximo por las razones que lo hicieron, por lo que debería caer sobre ellos todo el peso de la justicia de forma implacable.
Lo que no se puede de ninguna manera es dejar caer el mensaje de que alguien puede o no puede andar por la calle a determinadas horas, porque a cierta gente le da igual la hora para hacer determinadas cosas.
Esta tía es imbécil y el subconsciente le ha hecho una mala jugada.
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ur_quan_master #26 ur_quan_master *
#23 Los menores tutelados tendrán una hora para estar en su hogar, como todos los menores. Y si no lo están y montan gresca los responsables son sus tutores.
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#24 villarraso1978
Dejad en paz a la alcaldesa, que no ha hecho nada.
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menéame