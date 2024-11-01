El alcalde de Balbastro prohibió interpretar el ‘Canto a la libertad’ el 23 de abril

La indignación se ha propagado entre vecinos y vecinas, que consideran lo ocurrido "un síntoma preocupante de una forma de gobernar que cada vez deja menos espacio a la libertad de expresión y al respeto por nuestra identidad". Por su parte, el PSOE de la localidad considera "lamentable" lo ocurrido y exige que "no se repita". Por su parte, el Ayuntamiento de Balbastro desmiente cualquier tipo de censura.El 23 de abril ha quedado marcado por la polémica en Balbastro por la prohibición de interpretar el ‘Canto a la Libertad’ de José Antonio Labo