El alcalde de Balbastro prohibió interpretar el ‘Canto a la libertad’ el 23 de abril

La indignación se ha propagado entre vecinos y vecinas, que consideran lo ocurrido "un síntoma preocupante de una forma de gobernar que cada vez deja menos espacio a la libertad de expresión y al respeto por nuestra identidad". Por su parte, el PSOE de la localidad considera "lamentable" lo ocurrido y exige que "no se repita". Por su parte, el Ayuntamiento de Balbastro desmiente cualquier tipo de censura.El 23 de abril ha quedado marcado por la polémica en Balbastro por la prohibición de interpretar el ‘Canto a la Libertad’ de José Antonio Labo
| etiquetas: alcalde , barbastro , balbastro , huesca , canto , libertad , labordeta
En estas lo ponen correctamente www.eldiariodehuesca.com/sociedad/rifirrafe-psoe-pp-en-barbastro-no-in
www.eldiario.es/aragon/politica/psoe-barbastro-lamenta-alcalde-censure
Yo respeto el original, que luego me dicen que hago microblogging.
Barbastro (en aragonés: Balbastro) es una ciudad y un municipio español de la provincia de Huesca, siendo su tercera ciudad más poblada y la séptima de Aragón.
www.youtube.com/watch?v=i15eFc_BCu4&list=RDi15eFc_BCu4&start_r