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El alcalde de Balbastro prohibió interpretar el ‘Canto a la libertad’ el 23 de abril

El alcalde de Balbastro prohibió interpretar el ‘Canto a la libertad’ el 23 de abril

La indignación se ha propagado entre vecinos y vecinas, que consideran lo ocurrido "un síntoma preocupante de una forma de gobernar que cada vez deja menos espacio a la libertad de expresión y al respeto por nuestra identidad". Por su parte, el PSOE de la localidad considera "lamentable" lo ocurrido y exige que "no se repita". Por su parte, el Ayuntamiento de Balbastro desmiente cualquier tipo de censura.El 23 de abril ha quedado marcado por la polémica en Balbastro por la prohibición de interpretar el ‘Canto a la Libertad’ de José Antonio Labo

| etiquetas: alcalde , barbastro , balbastro , huesca , canto , libertad , labordeta
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6 comentarios
14 2 0 K 213 actualidad
yoma #2 yoma *
#0 Creo que la información está mal, el pueblo se denomina Barbastro, y no Balbastro.
En estas lo ponen correctamente www.eldiariodehuesca.com/sociedad/rifirrafe-psoe-pp-en-barbastro-no-in
www.eldiario.es/aragon/politica/psoe-barbastro-lamenta-alcalde-censure
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#4 kondnado
#2 Balbastro estaría en Alagón.
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cromax #5 cromax
#2 Denominación en aragonés.
Yo respeto el original, que luego me dicen que hago microblogging. :troll:
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rogerius #6 rogerius *
#2 es.wikipedia.org/wiki/Barbastro
Barbastro (en aragonés: Balbastro) es una ciudad y un municipio español de la provincia de Huesca, siendo su tercera ciudad más poblada y la séptima de Aragón.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
A la gente le gusta reafirmar su identidad. Este alcalde se ha reafirmado como HdlGP
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menéame