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“El aikido es una disciplina ideal contra el acoso escolar”

“El aikido es una disciplina ideal contra el acoso escolar”

José Jesús García Aragón (Mecina Fondales, Granada, 1956) estuvo trabajando en el extranjero hasta que se vino a Pitres a trabajar como directivo de una fábrica de zapatillas de ballet de una multinacional japonesa. García fue alcalde de La Taha de Pitres desde 1991 a 2007. Cuando abandonó la política encontró en la práctica del aikido la armonía y el autocontrol que su vida necesitaba.

| etiquetas: aikido , disciplina , acoso escolar
6 1 0 K 72 cultura
10 comentarios
6 1 0 K 72 cultura
#1 Leclercia_adecarboxylata
El aikido y una buena hostia también.
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Stathamdepueblo #7 Stathamdepueblo
El aikido puede funcionar contra cosas como el acoso escolar en las que no interesa desgraciar de por vida al abusador, solo demostrarle que tienen forma de pararle (y hacerle llorar un poco en el proceso), se supone que hablamos de niños.
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autonomator #8 autonomator
aikido hay meneo :troll:
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zanguangaco #10 zanguangaco
Ai kida eso.
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Brill #4 Brill
No si también lo aprenden los matones.
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Urasandi #9 Urasandi
#4 Antes me pegaban en la escuela y ahora me pegan en el aikido.
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DDJ #6 DDJ *
Funciona para dar lástima para que no te hostien:

- No me pegues que llevo gafas practico aikido
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RoterHahn #5 RoterHahn
#3 #2
El aikido sirve para defenderte de chusma que te encuentras en la calle y te quiere joder el dia.
Y esos no saben normalmente MMA
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mikelium #2 mikelium
El aikido no funciona m.youtube.com/watch?v=EUPLYHNBfLw
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menéame