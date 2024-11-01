“El aikido es una disciplina ideal contra el acoso escolar”

José Jesús García Aragón (Mecina Fondales, Granada, 1956) estuvo trabajando en el extranjero hasta que se vino a Pitres a trabajar como directivo de una fábrica de zapatillas de ballet de una multinacional japonesa. García fue alcalde de La Taha de Pitres desde 1991 a 2007. Cuando abandonó la política encontró en la práctica del aikido la armonía y el autocontrol que su vida necesitaba.