¡Ahora paguen el precio!" Líder negro critica duramente a inmigrantes que votaron por Trump [EN]

Me refiero especialmente a los haitianos por Trump y a los cubanos, somalíes, venezolanos y otros inmigrantes hispanos que, a pesar de escuchar la retórica xenófoba durante años y verla en acción durante la primera administración, votaron por él. “Ya sea que Trump amenace a afganos, haitianos, venezolanos, iraníes o somalíes, el mensaje es el mismo: los inmigrantes morenos y negros son el enemigo”. “Los blancos no lo son”.