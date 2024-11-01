edición general
¡Ahora paguen el precio!" Líder negro critica duramente a inmigrantes que votaron por Trump [EN]

Me refiero especialmente a los haitianos por Trump y a los cubanos, somalíes, venezolanos y otros inmigrantes hispanos que, a pesar de escuchar la retórica xenófoba durante años y verla en acción durante la primera administración, votaron por él. “Ya sea que Trump amenace a afganos, haitianos, venezolanos, iraníes o somalíes, el mensaje es el mismo: los inmigrantes morenos y negros son el enemigo”. “Los blancos no lo son”.

jm22381 #2 jm22381
Esclavos votando al dueño de la plantación :roll:
elsnons #1 elsnons
El típico “disfruten lo votado” de toda
la vida.
Arkhan #3 Arkhan
#1 Lo que no hace que tenga menos razón.

¿Quizás EEUU se está dando cuenta de que su derecha no funciona?
Dramaba #4 Dramaba
"Mire amo, ese tiene un caballo."
"¿Y tú quieres un caballo, Stephen?"
"Para qué quiero yo un caballo? Yo lo que quiero, es que él no lo tenga."
#5 lordban *
Gente votando contra sí misma las hay a puñados, de hecho me atrevo a decir que hay más hombres votando por partidos misándricos y blancos votando por partidos anti-blancos que afganos o somalíes votando por Trump.
