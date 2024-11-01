¡Ahora paguen el precio!" Líder negro critica duramente a inmigrantes que votaron por Trump [EN]

Me refiero especialmente a los haitianos por Trump y a los cubanos, somalíes, venezolanos y otros inmigrantes hispanos que, a pesar de escuchar la retórica xenófoba durante años y verla en acción durante la primera administración, votaron por él. “Ya sea que Trump amenace a afganos, haitianos, venezolanos, iraníes o somalíes, el mensaje es el mismo: los inmigrantes morenos y negros son el enemigo”. “Los blancos no lo son”.
| etiquetas: ee.uu. , inmigrantes , donald trump , votos
la vida.
¿Quizás EEUU se está dando cuenta de que su derecha no funciona?
"¿Y tú quieres un caballo, Stephen?"
"Para qué quiero yo un caballo? Yo lo que quiero, es que él no lo tenga."