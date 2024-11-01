edición general
Ahora que compiten con la IA, ni siquiera los mejores recién graduados en ingeniería de software tienen asegurado ya un buen empleo

El título universitario, incluso de una institución de élite, ha dejado de ser una garantía en la era de la inteligencia artificial. Los profesores de Stanford ven esta situación como un giro de 180º con respecto a años recientes, cuando casi todos los graduados encontraban empleo rápidamente en grandes tecnológicas. Hoy, tan sólo una pequeña élite que cuenta con currículos repletos de proyectos, investigación y experiencia previa, logra acceder a los pocos puestos atractivos disponibles.

6 comentarios
#1 chavi
En poco tiempo cambiarán las tornas. Y habra quiebras
rojo_separatista #6 rojo_separatista
#1, no mires arriba. Buena peli, la recomiendo.
canduteria #2 canduteria
Y asi se cae el sistema.
#3 CrudaVerdad
Tengo curro cercano a las universidades y se siente en los pasillos de las facultades de ingeniería de software que el trabajo prometido se está desvaneciendo. Ya no es la promesa de antes. La IA es imposible de detener. Así que toca adaptarse. Igual que sucedió con Internet que mandó a la obsolescencia total el desarrollo de aplicaciones empresariales nativas Windows y ahora todo debe ser Web, pasa lo mismo con la IA.

Les digo a los estudiantes: obtener sólo el título NO sirve, tener sólo…   » ver todo el comentario
sotillo #5 sotillo
#3 “para no joder la salud mental).” Si hacen todo esto la salud mental va a ser lo de menos, ni vida van a tener
#4 Jacusse
Creada y desarrollada por compañeros de profesión, por cierto.

Estaremos unos años en la otra parte del péndulo.
