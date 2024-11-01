Aguilera Munro, el cruel oficial de prensa de Franco que mató a sus hijos

Violento e histriónico, culto y cosmopolita, Gonzalo de Aguilera Munro fue un personaje de importancia durante la guerra civil española dentro del bando nacional. Su historia, que mezcla bravuconadas con un final trágico, muestra claramente la verdadera cara de aquel tiempo.
| etiquetas: aguilera munro , franco
Los franquistas en su día: “Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado. Además también es conveniente desde el punto de vista económico. No volverá a haber desempleo en España, ...¿se da cuenta?”