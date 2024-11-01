edición general
Aguilera Munro, el cruel oficial de prensa de Franco que mató a sus hijos

Violento e histriónico, culto y cosmopolita, Gonzalo de Aguilera Munro fue un personaje de importancia durante la guerra civil española dentro del bando nacional. Su historia, que mezcla bravuconadas con un final trágico, muestra claramente la verdadera cara de aquel tiempo.

#1 txepel *
Los revisionistas hoy en día : la guerra civil empezó en el 34, el alzamiento fue para defender el país.

Los franquistas en su día: “Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado. Además también es conveniente desde el punto de vista económico. No volverá a haber desempleo en España, ...¿se da cuenta?”
Meneanauta #3 Meneanauta *
Exaltados como este pululan por todas partes. Son enfermos mentales, dan miedo. Pobres los que los tengan que soportar
#5 endos
Las declaraciones de este tipo son el verdadero espíritu del Día de la Hispanidad. Han dicho en TVE que la Legión llevaba a su mascota "Baraka", que es un término que cualquiera que conozca la Historia sabrá que está relacionado con Franco.
#4 Jodere
Nada nuevo hemos tenido un rey que se cargo a su hermano. :troll:
salchipapa77 #2 salchipapa77
Y Publico como no, aprovechando el día. Cansinos.
