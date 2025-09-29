edición general
La locura del conde 'bocachancla' que fue portavoz de Franco en la Guerra Civil: "¿Sabes cuál es el problema de España? ¡El alcantarillado moderno!"

«¿Sabes cuál es el problema de España? ¡El alcantarillado moderno!», sostenía. «En tiempos más saludables... Me refiero a tiempos espiritualmente más saludables, ¿entiendes? La peste y las enfermedades mantenían a raya a las masas españolas. Las mantenían en proporciones adecuadas, ¿comprendes? Ahora, con la eliminación moderna de residuos y demás, se multiplican más rápido. Son como animales, ¿entiendes? Y no puedes esperar a que no se infecten con el virus del bolchevismo. Después de todo, las ratas y los piojos propagan la peste. Ahora esper

11 comentarios
skaworld
Jodó vaya fiera, la patatica pal quilo

es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_de_Aguilera_Munro

""El gran error que han cometido los franquistas al empezar la Guerra Civil Española ha sido no fusilar de entrada a todos los limpiabotas. Un individuo que se arrodilla en el café o en plena calle a limpiarte los zapatos está predestinado a ser comunista. Entonces ¿por qué no matarlo de una vez y librarse de esa amenaza?""
6
verocla
#3 dremia
0
#6 remontanim
Así que la guerra civil era culpa de los republicanos decían???
2
bronco1890
Acabó como una cabra, matando a tiros a sus dos hijos.
Como es muro de pago no sé si viene en el artículo.
0
Urasandi
#8 si viene, al final.
0
pelimetal
#8 Sí.... Y cuando lo fueron a detener preguntó cómo había quedado el Betis. Como una cabra, vamos.
0
millanin
Votante medio de vox hoy en día.
0
Andreham
La opinión de cualquier persona de derechas de las de "los inmigrantes en sus países", solo que naturalmente lo negarán.
0
#2 Albarkas
#1 Si. Los típicos que son personas de orden, según ellos.
Porque les gustan las cosas ordenadas: los franceses en Francia, los chinos en China, los moros (sean de donde sean) a Marruecos...
1
keiko_san
#2 Menos mi hermana, que está currando en Londres
3
Mixtape96
#1 o la gente que defiende dejar morir a 7291 abuelos... O los que defienden a quien dejó ahogarse a 229 valencianos... O los que opinan qur que hay que fusilar a 26 millones de españoles.

Son los mismos antes y ahora
2

