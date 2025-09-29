La locura del conde 'bocachancla' que fue portavoz de Franco en la Guerra Civil: "¿Sabes cuál es el problema de España? ¡El alcantarillado moderno!"

«¿Sabes cuál es el problema de España? ¡El alcantarillado moderno!», sostenía. «En tiempos más saludables... Me refiero a tiempos espiritualmente más saludables, ¿entiendes? La peste y las enfermedades mantenían a raya a las masas españolas. Las mantenían en proporciones adecuadas, ¿comprendes? Ahora, con la eliminación moderna de residuos y demás, se multiplican más rápido. Son como animales, ¿entiendes? Y no puedes esperar a que no se infecten con el virus del bolchevismo. Después de todo, las ratas y los piojos propagan la peste. Ahora esper
""El gran error que han cometido los franquistas al empezar la Guerra Civil Española ha sido no fusilar de entrada a todos los limpiabotas. Un individuo que se arrodilla en el café o en plena calle a limpiarte los zapatos está predestinado a ser comunista. Entonces ¿por qué no matarlo de una vez y librarse de esa amenaza?""
