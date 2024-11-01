Lo que aguantamos en el trabajo no lo aguantaríamos en ningún otro lugar

Imaginemos un sistema de gobierno en el que a cada grupo de personas se le asignara un superior al que debieran obedecer. Este dictaría a sus súbditos una serie de tareas más o menos rutinarias que, sin embargo, no seguirían estrictamente unas reglas claras. Toda orden del superior puede ser arbitraria y cambiar en cualquier momento, sin previo aviso
| etiquetas: trabajo , jerarquía
Y precisamente por ser consicente de ello tambien tengo bastante claro donde estan los limites de lo que ese dinero que me pagan puede comprar...
De aquí se extrae que el ser humano es esclavo de sus necesidades y que una vez cubiertas esas necesidades tendría autentica libertad para tomar la decisión que más le convenga. El comunismo trabaja para cumplir con esa necesidad y para ello hacen falta cumplir una serie de requisitos necesarios. La abolición de la propiedad privada de los medios de producción es una condición necesaria para cumplir con ese objetivo.