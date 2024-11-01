edición general
Lo que aguantamos en el trabajo no lo aguantaríamos en ningún otro lugar

Imaginemos un sistema de gobierno en el que a cada grupo de personas se le asignara un superior al que debieran obedecer. Este dictaría a sus súbditos una serie de tareas más o menos rutinarias que, sin embargo, no seguirían estrictamente unas reglas claras. Toda orden del superior puede ser arbitraria y cambiar en cualquier momento, sin previo aviso

Supercinexin #2 Supercinexin
Lo mismo que muchas cosas que le aguantas a tu mujer/marido a otra/o le mandabas a la mierda rápido, en ese mismo instante. De hecho, algunos lo hacen y se divorcian, igual que otros se dejan su curro.
skaworld #5 skaworld
Home... Es que en mi salario va implicito el tener que relacionarme con educacion con gente que a priori me come el culo. Y creedme, es algo que hago constatar a menudo en reuniones cuando alguien pregunta ¿Te importa si? la respuesta es "Me pagan para ello o sea que...".

Y precisamente por ser consicente de ello tambien tengo bastante claro donde estan los limites de lo que ese dinero que me pagan puede comprar...
Veelicus #3 Veelicus
Lo aguantamos porque somos pobres, los que no necesitan trabajar para vivir o pueden aguantar una buena temporada sin trabajo puede que pasen una, pero a la segunda... agur
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Pues a ver, si el gobierno nos diera un salario por cumplir todas esas tareas y normas, pues seguramente la gente lo aguantaría.
frankiegth #4 frankiegth *
#0. Delincuentes homologados. Que existan empresas que con empleados contratados a tiempo completo, que además de tratarlos con desprecio, sean conscientes de que sus empleados no llegan a fin de mes y que la rueda del hamster siga girando como si nada.  media
#7 VFR
#4 Les motivan para que se hagan autónomos :roll:
Nylo #6 Nylo
Lo que aguantamos en el trabajo lo aguantaríamos también en cualquier otro lugar en el que nos pagasen lo mismo por aguantarlo.
#8 eipoc *
Marx y Engels ya analizaron este fenómeno en "El capital". Esta es la base de la esclavitud de la clase trabajadora, que necesita aceptar los trabajos para sobrevivir, por necesidad y el capital necesita reproducir las condiciones de necesidad para extraer la plusvalía del trabajador.

De aquí se extrae que el ser humano es esclavo de sus necesidades y que una vez cubiertas esas necesidades tendría autentica libertad para tomar la decisión que más le convenga. El comunismo trabaja para cumplir con esa necesidad y para ello hacen falta cumplir una serie de requisitos necesarios. La abolición de la propiedad privada de los medios de producción es una condición necesaria para cumplir con ese objetivo.
