edición general
12 meneos
15 clics

Los agricultores de Arkansas imploran al gobierno que los salve; muchos se enfrentan a la bancarrota y al cierre de sus negocios en medio de la crisis. ¿Debería Trump ayudarlos? [EN]

Todo ha salido mal para los agricultores. Han sufrido los peores fenómenos climáticos registrados mientras los costos de insumos, financiación y mano de obra han subido y los precios de los cereales han caído. "Si no hay fondos de emergencia este año, uno de cada tres agricultores se declarará en quiebra". A pesar de la incertidumbre causada por los aranceles, los agricultores estadounidenses todavía ven la política del presidente como una victoria a largo plazo, el 70% cree que los aranceles en última instancia fortalecerán su industria.

| etiquetas: estados unidos , arkansas , agricultores , bancarrota , ayuda
10 2 0 K 130 actualidad
17 comentarios
10 2 0 K 130 actualidad
#1 Suleiman
Que se jodan y coman aranceles.
8 K 106
#9 moratos
#1 Ojo, el 70% aún se creen que lo de los aranceles es una buena idea.
0 K 7
woody_alien #11 woody_alien
#1 Es difícil comer sin labios, ni cara :troll:
1 K 24
alpoza #17 alpoza
#1 Que externalicen la producción a países con mano de obra más barata... oh wait.
0 K 12
#4 Emotivo
Le están pidiendo a Trump que adopte políticas comunistas.xD xD
Creo que los va a deportar.
2 K 31
angeloso #2 angeloso
No caigáis en la trampa de evitar la ruina material vendiendo el alma al demonio socialista, sed consecuentes.
2 K 27
Olepoint #5 Olepoint
Libre mercado el que tengo aquí colgado. Voto libre mercado y luego pido las ayudas al Estado... Muy lógico, como darte con un martillo tú mismo en los huevos y pedir ayuda para que no te duelan.
2 K 23
Connect #3 Connect
Cuando tu negocio dependía de mano de obra ilegal, es que entonces no era negocio. Si ahora al contratar a gente les sale más caro, pues simplemente entran en el mundo de hacer las cosas legales. Es muy fácil ponerse a competir si te saltas regularidades.
1 K 20
javibaz #6 javibaz *
#3 Si sus plantaciones eran de soja, doblemente jodidos.
www.meneame.net/story/china-boicotea-soya-ee-uu-medio-caos-arancelario
0 K 14
#12 moratos
#3 Son varios factores: inundaciones graves y sequías extremas, insumos y maquinarias más caras, falta de mano de obra.

Ante eso el plan es negar el cambio climático, poner aranceles y expulsar inmigrantes. Y seguirán votando a Trump, que se jodan.
2 K 31
DarthMatter #15 DarthMatter
"Si tenemos en cuenta que en Estados Unidos 15.000 agricultores producen cinco millones de toneladas de arroz, recibiendo subvenciones por un importe de 1.300 millones de dólares/año, lo que les permite controlar el 17 % del mercado mundial de este cereal, y que gracias a estos subsidios están vendiendo un 34 % por debajo de sus costes de producción, subsidios que de no percibirse implicarían la desaparición del 57 % de los productores, podemos

…   » ver todo el comentario
1 K 19
DarthMatter #7 DarthMatter
Que vayan todos juntos a Washington y que asalten el capitolio.
A los últimos les salió bien, ... más o menos.
1 K 19
victorjba #13 victorjba
Votaron MAGA, que coman MierdAGA
0 K 19
DarthMatter #10 DarthMatter *
Justicia poética:
"... era más barato traer arroz de Arkansas que producirlo en Haití"

Cómo perdió Haití su Soberanía Alimentaria
cerai.org/como-perdio-haiti-su-soberania-alimentaria/
-------------------------------------------------------------------------------
1 K 19
Arzak_ #8 Arzak_
Paguitas y subvenciones son cosas de comonistas, disfrutad de lo votado. :popcorn:
1 K 17
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
Pueden malvender sus tierra a fondos de inversion y luego ponerse a trabajar para ellos por un modico salario.

Los ricos acumulando riquezas y los pobres a trabajar para ellos por 4 miseros dolares.

El plan Trump va viento en popa.
0 K 11
ur_quan_master #16 ur_quan_master
Según dicta el liberalismo, que se jodan ellos mismos.
0 K 11

menéame