Los agricultores de Arkansas imploran al gobierno que los salve; muchos se enfrentan a la bancarrota y al cierre de sus negocios en medio de la crisis. ¿Debería Trump ayudarlos? [EN]

Todo ha salido mal para los agricultores. Han sufrido los peores fenómenos climáticos registrados mientras los costos de insumos, financiación y mano de obra han subido y los precios de los cereales han caído. "Si no hay fondos de emergencia este año, uno de cada tres agricultores se declarará en quiebra". A pesar de la incertidumbre causada por los aranceles, los agricultores estadounidenses todavía ven la política del presidente como una victoria a largo plazo, el 70% cree que los aranceles en última instancia fortalecerán su industria.