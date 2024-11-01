Los agricultores de Arkansas imploran al gobierno que los salve; muchos se enfrentan a la bancarrota y al cierre de sus negocios en medio de la crisis. ¿Debería Trump ayudarlos? [EN]

Todo ha salido mal para los agricultores. Han sufrido los peores fenómenos climáticos registrados mientras los costos de insumos, financiación y mano de obra han subido y los precios de los cereales han caído. "Si no hay fondos de emergencia este año, uno de cada tres agricultores se declarará en quiebra". A pesar de la incertidumbre causada por los aranceles, los agricultores estadounidenses todavía ven la política del presidente como una victoria a largo plazo, el 70% cree que los aranceles en última instancia fortalecerán su industria.
Creo que los va a deportar.
www.meneame.net/story/china-boicotea-soya-ee-uu-medio-caos-arancelario
Ante eso el plan es negar el cambio climático, poner aranceles y expulsar inmigrantes. Y seguirán votando a Trump, que se jodan.
A los últimos les salió bien, ... más o menos.
"... era más barato traer arroz de Arkansas que producirlo en Haití"
Cómo perdió Haití su Soberanía Alimentaria
cerai.org/como-perdio-haiti-su-soberania-alimentaria/
Los ricos acumulando riquezas y los pobres a trabajar para ellos por 4 miseros dolares.
El plan Trump va viento en popa.