China boicotea la soja de EE.UU. en medio del caos arancelario

China importa el 60% de toda la soja que se comercia en mercados internacionales. En su enfrentamiento por los aranceles, es un punto central de disputa entre EE.UU. y China, que boicotea las compras de soja estadounidense desde fin de mayo en respuesta a los aranceles a importaciones de China. Afecta a estados del Medio Oeste, sobre todo Illinois, Iowa, Minnesota e Indiana. Por primera vez en muchos años, sus agricultores se preparan para recoger su cosecha en otoño sin órdenes de compra de China. La situación también tiene riesgos para China.