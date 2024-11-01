·
main action
Agentes de ICE rociaron de gas pimienta directamente dentro del coche familiar, alcanzando a un bebé de un año
Los agentes de ICE pasaron en coche y rociaron gas pimienta directamente dentro del vehículo donde estaban el bebé y su hermana de 16 años en Cicero, Illinois.
119
CamisaParda
CamisaParda
elGude
Esto sí que es una dictadura.
Asimismov
y no lo de Sánchez
karakol
Lo indignante es que, como se ve en el video, simplemente se cruzaron con el coche de la familia, vieron no tenían el tono correcto de piel y los rociaron sin más, por puro odio y pura maldad. No les pararon, no les detuvieron, no les pidieron papeles, solo iban a hacer daño.
Y no pasa nada, absoluta impunidad.
Y no pasa nada, absoluta impunidad.