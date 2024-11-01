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Aficionados a la radio de todo el mundo localizan en un bosque el emisor que desde febrero transmite mensajes en persa en código a agentes de EEUU en Irán dos veces al día
La investigación apunta a una zona muy concreta: un bosque al suroeste de Stuttgart, cerca de instalaciones militares de EEUU.
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#1
perej
Me pregunto porqué un radioaficionado cualquiera, tiene interés en averiguar desde donde emite un agente, supuestamente militar de USA.
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K
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#2
sotillo
#1
La curiosidad mató al gato
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#5
johel
#2
¿Curiosidad era el nombre del gato? Si no es el caso, ¿quien le puso zapatos de cemento y lo tiro al rio?
0
K
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#4
Dene
#1
uffff..yo conozco a un radiotrastornado de esos y es muy de conspiraciones y misterios...no me extraña lo mas mínimo
0
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#3
topecb
Más detalles sobre las transmisiones y audios de ejemplo:
priyom.org/number-stations/other/v32
0
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