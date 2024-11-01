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Aficionados a la radio de todo el mundo localizan en un bosque el emisor que desde febrero transmite mensajes en persa en código a agentes de EEUU en Irán dos veces al día

Aficionados a la radio de todo el mundo localizan en un bosque el emisor que desde febrero transmite mensajes en persa en código a agentes de EEUU en Irán dos veces al día

La investigación apunta a una zona muy concreta: un bosque al suroeste de Stuttgart, cerca de instalaciones militares de EEUU.

| etiquetas: eeuu , irán
18 4 0 K 253 actualidad
5 comentarios
18 4 0 K 253 actualidad
#1 perej
Me pregunto porqué un radioaficionado cualquiera, tiene interés en averiguar desde donde emite un agente, supuestamente militar de USA.
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sotillo #2 sotillo
#1 La curiosidad mató al gato
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johel #5 johel
#2 ¿Curiosidad era el nombre del gato? Si no es el caso, ¿quien le puso zapatos de cemento y lo tiro al rio? :shit:
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Dene #4 Dene
#1 uffff..yo conozco a un radiotrastornado de esos y es muy de conspiraciones y misterios...no me extraña lo mas mínimo
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#3 topecb
Más detalles sobre las transmisiones y audios de ejemplo: priyom.org/number-stations/other/v32
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menéame