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Aeropuertos de todo EEUU a punto de cerrar y detener todos los vuelos mientras los trabajadores de la TSA siguen sin cobrar [EN]

El administrador interino de la TSA, Adam Stahl, ha dicho que aeropuertos enteros podrían quedar paralizados.

| etiquetas: eeuu , aeropuertos
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Heni #1 Heni *
Lo que me gusta de Trump es que es el CAOS en mayúsculas, no hay un día sin entretenimiento  media
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sotillo #2 sotillo
#1 No hace falta que te marches a Estados Unidos a disfrutar, cualquier ciudad española donde gobierne el pp puedes ver todo esto y mierda por las calles para aburrirse
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thorpedo #7 thorpedo
#1 lo que le gusta es trincar pasta... Y sus amigos sionistas le pagan la fiesta. Pero a este paso se va quedar sin avioncito de los qataries
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Robus #10 Robus
#1 tu no coges los rodalies de Barcelona ¿verdad?
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thorpedo #6 thorpedo
#4 neron
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CaféDescafeinado #9 CaféDescafeinado
#4 ...y que así acabe su imperio degenerado :popcorn:
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CaféDescafeinado #3 CaféDescafeinado
Tu sigue así Trumpito, no pares de cabrear a todo el mundo, que para cuando te finiquiten de un infarto o paseando por cierta ciudad de Texas el odio interno y externo que estás generando va a hacer parecer que los nazis eran hermanitas de la caridad comparados con tu administración
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#4 Troll_hunter
#3 Se comporta como un emperador romano y así acabará
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Gry #11 Gry
Ya ha pasado bastante tiempo desde el 11S como para que se planteen eliminar la TSA y eliminar los controles.

¿Puedes decir que eres realmente Libre si no te permiten llevar una pistola en el avión?
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thorpedo #8 thorpedo
Con los 200.000 millones que ha pedido Trump al Congreso seguro que cobran :-D
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#12 jaramero
O se paga la guerra o los servicios públicos...

A millones de trabajadores no les pagan y todo bien, pero los contratos armamentísticos se pagan religiosamente.
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menéame