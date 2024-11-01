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Aeropuertos de todo EEUU a punto de cerrar y detener todos los vuelos mientras los trabajadores de la TSA siguen sin cobrar [EN]
El administrador interino de la TSA, Adam Stahl, ha dicho que aeropuertos enteros podrían quedar paralizados.
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:
eeuu
,
aeropuertos
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#1
Heni
*
Lo que me gusta de Trump es que es el CAOS en mayúsculas, no hay un día sin entretenimiento
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#2
sotillo
#1
No hace falta que te marches a Estados Unidos a disfrutar, cualquier ciudad española donde gobierne el pp puedes ver todo esto y mierda por las calles para aburrirse
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#7
thorpedo
#1
lo que le gusta es trincar pasta... Y sus amigos sionistas le pagan la fiesta. Pero a este paso se va quedar sin avioncito de los qataries
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#10
Robus
#1
tu no coges los rodalies de Barcelona ¿verdad?
0
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11
#5
XXguiriXX
Trabajad gratis, coñe, os prometo que nunca os olvidaré
www.meneame.net/story/trump-insta-personal-tsa-sin-cobrar-ir-trabajar-
De lo contrario, pasaje a Liberia
abcnews.com/US/trump-administration-seeks-move-ahead-removing-abrego-g
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#6
thorpedo
#4
neron
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#9
CaféDescafeinado
#4
...y que así acabe su imperio degenerado
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#3
CaféDescafeinado
Tu sigue así Trumpito, no pares de cabrear a todo el mundo, que para cuando te finiquiten de un infarto o paseando por cierta ciudad de Texas el odio interno y externo que estás generando va a hacer parecer que los nazis eran hermanitas de la caridad comparados con tu administración
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K
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#4
Troll_hunter
#3
Se comporta como un emperador romano y así acabará
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K
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#11
Gry
Ya ha pasado bastante tiempo desde el 11S como para que se planteen eliminar la TSA y eliminar los controles.
¿Puedes decir que eres realmente Libre si no te permiten llevar una pistola en el avión?
0
K
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#8
thorpedo
Con los 200.000 millones que ha pedido Trump al Congreso seguro que cobran
0
K
10
#12
jaramero
O se paga la guerra o los servicios públicos...
A millones de trabajadores no les pagan y todo bien, pero los contratos armamentísticos se pagan religiosamente.
0
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7
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12
comentarios)
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De lo contrario, pasaje a Liberia abcnews.com/US/trump-administration-seeks-move-ahead-removing-abrego-g
¿Puedes decir que eres realmente Libre si no te permiten llevar una pistola en el avión?
A millones de trabajadores no les pagan y todo bien, pero los contratos armamentísticos se pagan religiosamente.