Un adolescente se tragó casi 200 imanes que compró por internet y perdió parte de su intestino

En Nueva Zelanda, un niño de 13 años sufrió una intervención quirúrgica mayor tras ingerir unos 200 imanes de neodimio. El menor adquirió un lote de imanes a través de la plataforma Temu, pese a que este tipo de piezas estaba prohibida para uso doméstico en Nueva Zelanda. Una radiografía reveló “cadenas” de imanes en distintas secciones del intestino: cuatro agrupaciones metálicas que se habían unido a través del tejido y estaban dañando seriamente órganos vitales. En la cirugía, los especialistas debieron quitar parte del intestino delgado...

fofito #3 fofito
Aquí lo realmente importante es saber qué le llevó a tragarse los imanes.
Tal veo alguna recomendación de RFK,el Secretario de salud estadounidense?
Penetrator #4 Penetrator
#3 Eso digo yo. Con 13 años ya debería saber que los imanes no se comen.
#5 pcmaster
#3: ¿Algún reto viral estúpido?
Apotropeo #2 Apotropeo
Se comió los imanes porque son muy atrayentes
Lyovin81 #1 Lyovin81 *
Cirujanos neozelandeses VS Darwin, ahí a hostia viva todos en el ring.
Paladio #6 Paladio *
la categoría darwinito, ya
