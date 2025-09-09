edición general
Adiós a las 40 horas: los holandeses realizan su trabajo en solo 32 horas a la semana

Los trabajadores en los Países Bajos han abandonado discretamente la semana laboral de cinco días, trabajando un promedio de 32,1 horas en 2024. Los empleados del país deben este cambio a las mujeres.

Harkon #1 Harkon *
Vaya hombre, cuando las proponía Podemos se reían de ellos porque era imposible, que cosas, parece ser que sí es posible. :roll:
temu #15 temu
#1 el país cancerígeno de la unión europea...

Nunca podremos ser una unión mientras no tengamos una fiscalidad similar, y tener países que sean paraísos fiscales dentro es un problema.
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#6 "No, no te la has leido"
Mira, sin acritud, pero, tonterias las justas.
Si, me lo he leido.

"porque ha sido gracias a que ellas pedían trabajos parciales, los hombres las imitaron"
La modalidad de trabajo a tiempo parcial, nada tiene que ver con la reduccion de la jornada laboral.
Es una conclusion de causalidad traida con pinzas
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"Los empleados del país deben este cambio a las mujeres

Con todos mis respetos a las mujeres, mis cojones 33
Harkon #4 Harkon
#3 De la propia noticia

Hay una razón principal por la que los holandeses han adoptado discretamente una semana laboral de cuatro días: las mujeres. Tras su incorporación al mercado laboral, las cosas nunca volverían a ser iguales.

Al igual que muchos otros países del mundo, los Países Bajos solían operar con un modelo laboral centrado en los hombres, que los colocaba como sustentadores de la familia. Las semanas laborales eran más largas, similares a la tradicional semana laboral

…   » ver todo el comentario
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#4 Gracias, pero ya habia leido la noticia.
Harkon #6 Harkon
#5 No, no te la has leido, porque ha sido gracias a que ellas pedían trabajos parciales, los hombres las imitaron

de nada
bigmat #11 bigmat
El cambio NO, repito NO se debe a las mujeres.

La causa es la necesidad de compaginar el cuidado de los niños con la necesidad de ambos progenitores de trabajar dado que con un solo sueldo hoy en dia no se llega a final de mes.

¿Quien ha hecho posible las 32 horas? Los empresarios y la legislación, que han aceptado que un trabajador tenga un dia o media jornada libre a la semana; independientemente si es hombre o mujer.

De hecho seguramente , como algunos dirían por aquí,…   » ver todo el comentario
#13 DatosOMientes
#11 No te esfuerces, a Harkon no le interesan las razones. Él sólo ha buscado algo que le permita ganarse el sueldo hablando de Podemos.
Sr.No #14 Sr.No *
#10 Ya, pues vete a decirle a la derecha de este país, y a algunos de los partidos de "izquierda", que ante cualquier mejora social o laboral, por mínima que sea o años que lleve implantada en algún país de Europa, sacaran las uñas y se opondrán ferozmente.

Solo en esta legislatura:

* Ingreso mínimo vital,
* Reducción de la jornada laboral,
* Salario Mínimo Interprofesional,
* Registro horario,
* Permiso parental ampliado.
Sr.No #2 Sr.No
Y yo, pero si no tengo el culo clavado a la silla las 40 horas semanales que tengo que hacer por contrato, el jefe me mira mal.
#7 poxemita
#2 normal, te paga por 40 horas a la semana.
Sr.No #8 Sr.No
#7 el problema no es ese, el problema de fondo es como ciento y pico de años de mejoras en la producción apenas han repercutido en el beneficio del obrero, y espérate a ver qué ocurre con la IA.
#10 poxemita
#8 en principio que o se legisla para reducir la jornada laboral o el paro se dispara o nos volvemos luditas y nos dedicamos a arrancar fibra y centrales de telecomunicaciones.
#12 DatosOMientes
Es duplicada. Salió por aquí ya no hace mucho.
