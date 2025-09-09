Adiós a las 40 horas: los holandeses realizan su trabajo en solo 32 horas a la semana

Los trabajadores en los Países Bajos han abandonado discretamente la semana laboral de cinco días, trabajando un promedio de 32,1 horas en 2024. Los empleados del país deben este cambio a las mujeres.
Nunca podremos ser una unión mientras no tengamos una fiscalidad similar, y tener países que sean paraísos fiscales dentro es un problema.
Mira, sin acritud, pero, tonterias las justas.
Si, me lo he leido.
"porque ha sido gracias a que ellas pedían trabajos parciales, los hombres las imitaron"
La modalidad de trabajo a tiempo parcial, nada tiene que ver con la reduccion de la jornada laboral.
Es una conclusion de causalidad traida con pinzas
Con todos mis respetos a las mujeres, mis cojones 33
Hay una razón principal por la que los holandeses han adoptado discretamente una semana laboral de cuatro días: las mujeres. Tras su incorporación al mercado laboral, las cosas nunca volverían a ser iguales.
Al igual que muchos otros países del mundo, los Países Bajos solían operar con un modelo laboral centrado en los hombres, que los colocaba como sustentadores de la familia. Las semanas laborales eran más largas, similares a la tradicional semana laboral
de nada
La causa es la necesidad de compaginar el cuidado de los niños con la necesidad de ambos progenitores de trabajar dado que con un solo sueldo hoy en dia no se llega a final de mes.
¿Quien ha hecho posible las 32 horas? Los empresarios y la legislación, que han aceptado que un trabajador tenga un dia o media jornada libre a la semana; independientemente si es hombre o mujer.
De hecho seguramente , como algunos dirían por aquí,… » ver todo el comentario
Solo en esta legislatura:
* Ingreso mínimo vital,
* Reducción de la jornada laboral,
* Salario Mínimo Interprofesional,
* Registro horario,
* Permiso parental ampliado.