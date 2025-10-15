edición general
Adhara, la bebé milagro que nació en Albacete con 23 semanas y 600 gramos: «Nos dieron el pésame»

Adhara nació el 1 de junio en Albacete con 23 semanas y 600 gramos; a sus padres incluso les dieron el pésame. Tras 140 días en la UCI neonatal del Hospital General, superando una perforación intestinal, un derrame cerebral y una sepsis, la pequeña se prepara para volver a casa sin secuelas graves.

#2 Grahml *
Ojalá el resto de la vida de la niña, todo esto quede en una "anécdota".
TikisMikiss #4 TikisMikiss
#2 Difícil:

"Los sietemesinos (bebés nacidos prematuramente) pueden enfrentar problemas de salud debido a que sus órganos no están completamente desarrollados, incluyendo
problemas respiratorios como el síndrome de dificultad respiratoria, complicaciones cerebrales como hemorragias, e inmadurez del sistema digestivo, lo que puede causar ictericia o problemas para metabolizar la glucosa. A largo plazo, pueden presentar riesgos de parálisis cerebral, problemas de aprendizaje, de visión, de audición, y trastornos de salud menta"

Y esta no llega ni a seismesina.
sotillo #1 sotillo
Esto sí que es empezar luchando y otro “Milagro” de la medicina
Khadgar #3 Khadgar
Fuera de tema, me toca soberanamente los cojones que una web me diga que "se preocupa por mi privacidad" para luego resultar que tienen 133 "socios publicitarios" esperando compartir mis datos de navegación. Vamos, que me gustaría tener una conversación con el responsable de la página y que me explicase, "socio" por "socio" a qué se dedica esa empresa, cómo va a tratar mis datos y por qué confían y yo debería confiar en ella.

Por cierto ¿la existencia de los "intereses legítimos" implica que el resto de "intereses" son ilegítimos? :roll:
litos523 #5 litos523
Un abrazo a los padres, que lo habrán pasado fatal.
Mi gratitud eterna a médicos, enfermeros, auxiliares y demás que demuestran que el ser humano puede hacer milagros si se olvida de los que prometen milagros.
#6 minoch4
Mi hija es de 28 semanas y cuando nació cogió una infección pulmonar ,es difícil muy difícil de bebe médicos cada tres días, rehabilitación no poder estar con otros niños hasta los dos años pero ahora es una adolescente cansina con el reggaeton y novietes animo
