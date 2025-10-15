Adhara, la bebé milagro que nació en Albacete con 23 semanas y 600 gramos: «Nos dieron el pésame»

Adhara nació el 1 de junio en Albacete con 23 semanas y 600 gramos; a sus padres incluso les dieron el pésame. Tras 140 días en la UCI neonatal del Hospital General, superando una perforación intestinal, un derrame cerebral y una sepsis, la pequeña se prepara para volver a casa sin secuelas graves.
"Los sietemesinos (bebés nacidos prematuramente) pueden enfrentar problemas de salud debido a que sus órganos no están completamente desarrollados, incluyendo
problemas respiratorios como el síndrome de dificultad respiratoria, complicaciones cerebrales como hemorragias, e inmadurez del sistema digestivo, lo que puede causar ictericia o problemas para metabolizar la glucosa. A largo plazo, pueden presentar riesgos de parálisis cerebral, problemas de aprendizaje, de visión, de audición, y trastornos de salud menta"
Y esta no llega ni a seismesina.
Mi gratitud eterna a médicos, enfermeros, auxiliares y demás que demuestran que el ser humano puede hacer milagros si se olvida de los que prometen milagros.