edición general
2 meneos
16 clics
Un acusado de matar a su pareja en Móstoles confiesa el crimen y dice que explotó por sus «cuernos»

Un acusado de matar a su pareja en Móstoles confiesa el crimen y dice que explotó por sus «cuernos»

El acusado mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente quince años con la víctima y acumulaba hasta 13 denuncias por violencia de género.

| etiquetas: acusado , violencia machista , cuernos , móstoles
2 0 0 K 30 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 30 actualidad
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Algunos en Menéame: la palabra de una mujer sirve para encarcelar a un hombre.
La realidad: acumulaba hasta 13 denuncias por violencia de género.
4 K 70
Ferran #2 Ferran
#1 Durante 13 años :-S
0 K 14
#3 Tronchador. *
Y recordad niños, esto no es un crimen machista, es un crimen por otras cosas como:
Control de la ira.
Disociación de las cosas posesibles.
O cualquier otra cosa que se le ocurra a la carcunda.
0 K 7
Mark_ #4 Mark_
#3 antes se le llama "crimen pasional" y listo.
0 K 11

menéame