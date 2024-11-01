·
2
meneos
16
clics
Un acusado de matar a su pareja en Móstoles confiesa el crimen y dice que explotó por sus «cuernos»
El acusado mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente quince años con la víctima y acumulaba hasta 13 denuncias por violencia de género.
|
etiquetas
:
acusado
,
violencia machista
,
cuernos
,
móstoles
2
0
0
K
30
actualidad
4 comentarios
2
0
0
K
30
actualidad
#1
Ratoncolorao
Algunos en Menéame: la palabra de una mujer sirve para encarcelar a un hombre.
La realidad: acumulaba hasta 13 denuncias por violencia de género.
4
K
70
#2
Ferran
#1
Durante 13 años
0
K
14
#3
Tronchador.
*
Y recordad niños, esto no es un crimen machista, es un crimen por otras cosas como:
Control de la ira.
Disociación de las cosas posesibles.
O cualquier otra cosa que se le ocurra a la carcunda.
0
K
7
#4
Mark_
#3
antes se le llama "crimen pasional" y listo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
