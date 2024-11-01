edición general
Una actualización de software deja inutilizables algunos híbridos Jeep 4xe durante el fin de semana [ENG]

Los propietarios de algunos Jeep Wrangler 4xe híbridos se han quedado tirados tras instalar una actualización de software inalámbrica este fin de semana. El fabricante de automóviles lanzó una actualización telemática para el sistema de infoentretenimiento Uconnect que, evidentemente, no estaba lista, lo que provocó que los coches perdieran potencia mientras circulaban y se quedaran tirados. Como demostró Crowdstrike el año pasado, los viernes por la tarde no son un buen momento para lanzar una actualización de software.

javibaz #1 javibaz
Stellantis style. Una mas.
lonnegan #2 lonnegan
Mejor, si no se mueven no se rompen
Pacman #4 Pacman
Pero bueno, que no se mandan actualizaciones en viernes, melones!

No aprendemos.
#3 Alberto_meneame
Igual que la gente pedía que volviesen los botones físicos llegará el momento que la gente pedirá que no tenga tanta electrónica el coche
