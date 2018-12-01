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Actualización sobre el servicio militar obligatorio en EE. UU.: Palantir insta a que se preste servicio militar universal. [Eng]

Actualización sobre el servicio militar obligatorio en EE. UU.: Palantir insta a que se preste servicio militar universal. [Eng]

Palantir desata la polémica tras instar a adoptar un sistema de servicio militar obligatorio, una medida que, según los críticos, roza el respaldo al reclutamiento militar. En la publicación del domingo X, Palantir compartió varias normas, entre ellas: «El servicio nacional debería ser un deber universal. Como sociedad, deberíamos considerar seriamente abandonar un sistema de fuerzas armadas exclusivamente voluntarias y solo librar la próxima guerra si todos compartimos el riesgo y el coste».

| etiquetas: corporaciones , guerra , militarismo , fascismo , palantir , control , población
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
Moderdonia #2 Moderdonia *
Pues que vayan los hijos de Donald Trump, los hijos de los máximos accionistas de Palantir, los hijos de los tecno-oligarcas... Entonces me lo creeré.
16 K 193
azathothruna #15 azathothruna
#2 Seria mejor llevarle la guerra a esos mocosos.
2 K 40
orangutan #17 orangutan
#2 Esos son los que deben ir en el frente
1 K 26
woody_alien #3 woody_alien
Solo el servicio garantiza la ciudadanía ¿Desea saber mas?
14 K 155
#10 mosquis
#3 Starship troopers
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hazardum #22 hazardum
#10 #3 Murió ayer de un ataque cardiaco uno de los actores (Patrick Muldoon), el que hacia de piloto. DEP

Que gran película
1 K 17
#28 mosquis
#22 Ostras,no lo sabía, 57 tacos, qué joven.
1 K 17
Solinvictus #27 Solinvictus
#10 con lo puritanos que son no creo que dejen duchas mixtas.
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angelitoMagno #13 angelitoMagno
Pues tu al frente, pedazo de saco de mierda.
3 K 50
XtrMnIO #6 XtrMnIO
"solo librar la próxima guerra si todos compartimos el riesgo y el coste"

Donde pone "compartimos", quieren decir "compartís".

De nada.
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orangutan #18 orangutan
#6 Comparten el riesgo pero no los beneficios
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Malinke #8 Malinke
Peter, se te ve capaz de coger un arma, a ver si damos ejemplo.
3 K 45
Mangione #9 Mangione *
#8 Yo preferiría que algunos individuos cogieran las balas con la cabeza, pero eso son meras preferencias personales.
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Malinke #14 Malinke
#9 también, también, y ese tendría muchas papeletas.
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#12 woke
Ahora las mujeres también están obligadas
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RoterHahn #11 RoterHahn
Como sociedad, deberíamos considerar seriamente abandonar un sistema de fuerzas armadas exclusivamente voluntarias y solo librar la próxima guerra si todos compartimos el riesgo y el coste»
Ellos no comparten ni riesgo, y menos coste. Mas bien son los unicos beneficiarios.
2 K 39
#16 Troll_hunter
«El servicio nacional debería ser un deber universal. Como sociedad, deberíamos considerar seriamente abandonar un sistema de fuerzas armadas exclusivamente voluntarias y solo librar la próxima guerra si todos compartimos el riesgo y el coste».

Es decir, socializar pérdidas y riesgo. Los ricos todos sabemos que tienen carta blanca para no ir. Las guerras las pagan los pobres y los inmigrantes con sus vidas.

www.businessinsider.com/donald-trump-avoided-the-military-draft-which-
2 K 37
Un_señor_de_Cuenca #19 Un_señor_de_Cuenca
"Librar la próxima guerra". Es una pena que aunque Palantir recabe datos de todas partes mi comentario no vaya a ser leido nunca por este hijo de puta.
Pero por si acaso: la próxima guerra espero que sea aquella en la que mueras masacrado por una turba de gente harta de vuestra psicopatía, pedazo de mierda.
1 K 27
Noeschachi #7 Noeschachi
Militarizar la sociedad amplia las posibilidades de seguir mamando del presupuesto del Pentágono - y eso sin entrar en conspiranoias, pero se puede llevar mucho mas lejos.
2 K 22
ombresaco #4 ombresaco
Si un gobierno dijera que el sw que aplica a elementos de seguridad debería ser público, posiblemente palantir diría que el gobierno no tiene competencias... y acusaciones de comunismo, por supuesto.

Pues a palantir no le toca hablar del tema
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#23 noopino *
No os engañen, es para reducir y controlar población.
La mili en españa era más una forma de entrar por vena a obedecer.

De forma operativa, en las guerras el futuro inmediato son los drones y sistemas autómatas. Y palantir es un desarrollador.
Si habéis visto los robots corriendo en la última prueba deportiva en china, imaginaros uno militar corriendo y eliminando objetivos.

Carne de cañon....
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LoboAsustado #25 LoboAsustado
#23 Joystikc de cañón
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#21 Horkid
Los indicios apuntan a que EEUU quiere una guerra global e involucranos a los europeos para financiación y suministro de carne de cañon:
PPSOE votaron a favor del despilfarro de nuestro dinero en armas, en contra de Sumar.
AVISO: si PPSOE llega al gobierno serían capaces de meternos en una guerra y utilizarnos como carne de cañon
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LoboAsustado #24 LoboAsustado
#21 Creo que 2/3 del personal de meneame no tiene edad ni para estar en la reserva...
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powernergia #20 powernergia
Hoy por hoy el enemigo Nº 1 de la especie humana:

es.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel
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karaskos #26 karaskos
O se les extirpa de la humanidad o te matan.
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menéame