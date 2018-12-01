Actualización sobre el servicio militar obligatorio en EE. UU.: Palantir insta a que se preste servicio militar universal. [Eng]

Palantir desata la polémica tras instar a adoptar un sistema de servicio militar obligatorio, una medida que, según los críticos, roza el respaldo al reclutamiento militar. En la publicación del domingo X, Palantir compartió varias normas, entre ellas: «El servicio nacional debería ser un deber universal. Como sociedad, deberíamos considerar seriamente abandonar un sistema de fuerzas armadas exclusivamente voluntarias y solo librar la próxima guerra si todos compartimos el riesgo y el coste».