Actualización sobre el servicio militar obligatorio en EE. UU.: Palantir insta a que se preste servicio militar universal. [Eng]

Palantir desata la polémica tras instar a adoptar un sistema de servicio militar obligatorio, una medida que, según los críticos, roza el respaldo al reclutamiento militar. En la publicación del domingo X, Palantir compartió varias normas, entre ellas: «El servicio nacional debería ser un deber universal. Como sociedad, deberíamos considerar seriamente abandonar un sistema de fuerzas armadas exclusivamente voluntarias y solo librar la próxima guerra si todos compartimos el riesgo y el coste».
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Que gran película
Donde pone "compartimos", quieren decir "compartís".
De nada.
Ellos no comparten ni riesgo, y menos coste. Mas bien son los unicos beneficiarios.
Es decir, socializar pérdidas y riesgo. Los ricos todos sabemos que tienen carta blanca para no ir. Las guerras las pagan los pobres y los inmigrantes con sus vidas.
www.businessinsider.com/donald-trump-avoided-the-military-draft-which-
Pero por si acaso: la próxima guerra espero que sea aquella en la que mueras masacrado por una turba de gente harta de vuestra psicopatía, pedazo de mierda.
Pues a palantir no le toca hablar del tema
La mili en españa era más una forma de entrar por vena a obedecer.
De forma operativa, en las guerras el futuro inmediato son los drones y sistemas autómatas. Y palantir es un desarrollador.
Si habéis visto los robots corriendo en la última prueba deportiva en china, imaginaros uno militar corriendo y eliminando objetivos.
Carne de cañon....
PPSOE votaron a favor del despilfarro de nuestro dinero en armas, en contra de Sumar.
AVISO: si PPSOE llega al gobierno serían capaces de meternos en una guerra y utilizarnos como carne de cañon
es.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel