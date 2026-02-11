edición general
El actor James Van Der Beek, de ‘Dawson crece’, muere a los 48 años

El actor James Van Der Beek, conocido por su papel de Dawson, el protagonista de la serie adolescente Dawson crece (Dawson’s Creek, en el original en inglés) de finales de los años noventa, ha muerto este miércoles 11 de febrero. El intérprete fue diagnosticado con un cáncer de colon en verano de 2023 e hizo público en noviembre de 2024 y en los últimos meses sus apariciones públicas eran muy limitadas.

