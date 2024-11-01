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Activista conservador que promovió afirmaciones sobre fraude electoral en 2020, condenado por fraude electoral [ENG]

Activista conservador que promovió afirmaciones sobre fraude electoral en 2020, condenado por fraude electoral [ENG]

Un jurado ha condenado a un hombre de Wisconsin por fraude electoral y robo de identidad por solicitar sin consentimiento las papeletas del presidente de la asamblea estatal Robin Vos y de Cory Mason, alcalde de Racine. Wait lidera un grupo que promueve afirmaciones falsas sobre las elecciones, incluyendo que las elecciones en Wisconsin están repletas de fraude y que Donald Trump ganó en Wisconsin, estado que Trump perdió por 21.000 votos, en 2020.

| etiquetas: harry wait , wisconsin , racine , fraude electoral , ee.uu
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7 comentarios
20 3 0 K 225 EEUU
#2 UNX
Cada acusación es una confesión.
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Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#2 Espera que no haya dicho nada de lo malo que es el sexo, que los homosexuales son gentuza o que hay que proteger a los niños de los pederastas.
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themarquesito #1 themarquesito
Sin sorpresas, ¿a que sí, @Verdaderofalso ?
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devilinside #3 devilinside
#1 El tipo sabía bien de qué hablaba
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 sabia como se hacía xD
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Kantinero #6 Kantinero
Es un clásico: cree el ladrón….
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Veo #5 Veo
al final llevaba razón... y lo llamaban loco!
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menéame