Activista conservador que promovió afirmaciones sobre fraude electoral en 2020, condenado por fraude electoral [ENG]

Un jurado ha condenado a un hombre de Wisconsin por fraude electoral y robo de identidad por solicitar sin consentimiento las papeletas del presidente de la asamblea estatal Robin Vos y de Cory Mason, alcalde de Racine. Wait lidera un grupo que promueve afirmaciones falsas sobre las elecciones, incluyendo que las elecciones en Wisconsin están repletas de fraude y que Donald Trump ganó en Wisconsin, estado que Trump perdió por 21.000 votos, en 2020.