La absurda teoría liberal austríaca de valores y precios

Los enemigos de los trabajadores autodenominados «liberales» se han atrevido a levantar cabeza: abogan abiertamente por la eliminación de los derechos laborales adquiridos con la lucha, por cercenar el derecho a huelga y organización, por la privatización o arancelamiento de la educación y la salud. Una de sus principales bases dogmáticas es la teoría económica “austríaca”. Presentamos una crítica marxista de las teorías del fundador de la escuela austríaca, Carl Menger.