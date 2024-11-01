Absuelven a un padre que fue condenado a una pena de cárcel por dar un “cachete” a su hijo de 11 años en Sevilla

La Audiencia revoca la sentencia inicial al tener dudas sobre cuál fue su intención, si hacer daño al niño o "simplemente conseguir que depusiera su actitud rebelde" en pleno "berrinche" porque no le dejaba ir a un partido de fútbol. La Sala también valora la "levedad" del golpe, que sólo le causó "enrojecimiento en la mejilla", frente a la versión de la madre, que habló de "bofetada" e insistió en pedir prisión para el padre.