Absuelven a un padre que fue condenado a una pena de cárcel por dar un “cachete” a su hijo de 11 años en Sevilla

La Audiencia revoca la sentencia inicial al tener dudas sobre cuál fue su intención, si hacer daño al niño o "simplemente conseguir que depusiera su actitud rebelde" en pleno "berrinche" porque no le dejaba ir a un partido de fútbol. La Sala también valora la "levedad" del golpe, que sólo le causó "enrojecimiento en la mejilla", frente a la versión de la madre, que habló de "bofetada" e insistió en pedir prisión para el padre.
| etiquetas: cachete , cárcel , absuelto , denuncia , padre , berrinche
Si tú si, haztelo mirar.
Eres negligente con la educación y con 10 años el guaje se desmadra y tienes que corregir tu inutilidad con violencia.
Paga el guaje doblemente.
Los que ponen en un mismo saco un cachete que un bofetón tienen un problema importante para entender el mundo.
Nota: nunca me han puesto la mano encima, y nunca se la he puesto encima a mis hijos... pero me arrepiento de no haberlo hecho alguna vez. Un cachete es un estímulo que cualquier infante entiende sin tener que estar explicando durante horas donde está el límite.
Ahora ya puedes llamarme maltratados o lo que quieras...
Afortunadamente nací en los 70 y me cayeron pocas pero algunas ostias, lo que agradezco y me ha servido para entender que no todo es blanco o negro, hay infinitos grises.
es violencia física y no debería estar permitida en ningún caso
Dejaos de gilipolleces.
Edito esto porque he leído como el culo. Pero una bofetada no debería meter a nadie en la cárcel (leí que eran 11 años, y no era la edad del niño)
Estamos tontísimos. Y menuda hija de puta la otra
Las frustraciones al psicólogo...
Nunca he tenido la necesidad de dar un azote a mis dos hijas. Pero eso no quiere decir que no entienda que en algunos casos una buena guantada pone unos límites muy claros.
¿Estoy a favor de la violencia? No, pero entiendo que en algunos casos es necesaria.
Yo solo que que tengo un primo que su madre es psicóloga y siempre ha tratado de "razonar" con el. Y es una hez de persona.