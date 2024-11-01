edición general
Absuelven a un padre que fue condenado a una pena de cárcel por dar un “cachete” a su hijo de 11 años en Sevilla

La Audiencia revoca la sentencia inicial al tener dudas sobre cuál fue su intención, si hacer daño al niño o "simplemente conseguir que depusiera su actitud rebelde" en pleno "berrinche" porque no le dejaba ir a un partido de fútbol. La Sala también valora la "levedad" del golpe, que sólo le causó "enrojecimiento en la mejilla", frente a la versión de la madre, que habló de "bofetada" e insistió en pedir prisión para el padre.

24 comentarios
Torrezzno
#4 ¿tienes hijos? Muchas veces la gente habla sin saber lo que es tener hijos y educarlos.
3 K 48
pazentrelosmundos
#8 menuda chorrada... No tengo la capacidad de ejercer abuso de poder contra alguien. No me sale del alma por más frustración que tenga cascarle un bofetón a un niño u animal.

Si tú si, haztelo mirar.
0 K 11
Torrezzno
#10 intuyo que no los tienes entonces. Como decía Lope: "el que lo probó lo sabe" y el que no, pues no lo sabe.
1 K 27
Sammy_Jankis
#10 #4, eso es que no.
0 K 7
Katos
#10 esta claro que no tienes la capacidad
0 K 7
cenutrios_unidos
#21 Por eso cuando venga un ladrón a tu casa a robarte y violar al perro, hay que sentarse y hablarlo como personas. Que es que no lo entiendes...
0 K 14
cenutrios_unidos
#8 Luego salen niños sin resistencia a la frustación pero el problema es de la sociedad...en fin.
1 K 25
cenutrios_unidos
Estamos gilipollas. Creo que todo el mundo entiende la diferencia entre un correctivo o una paliza.
3 K 39
pazentrelosmundos
#1 educa bien y no tendrás que cascarle a nadie...
Eres negligente con la educación y con 10 años el guaje se desmadra y tienes que corregir tu inutilidad con violencia.

Paga el guaje doblemente.
6 K 0
Sigo_intentandolo
#4 ni todos los niños responden a todos los razonamientos ni todos los padres son doctorados en psicología.

Los que ponen en un mismo saco un cachete que un bofetón tienen un problema importante para entender el mundo.

Nota: nunca me han puesto la mano encima, y nunca se la he puesto encima a mis hijos... pero me arrepiento de no haberlo hecho alguna vez. Un cachete es un estímulo que cualquier infante entiende sin tener que estar explicando durante horas donde está el límite.


Ahora ya puedes llamarme maltratados o lo que quieras...
2 K 24
Katos
#4 educa bien dice... xD xD
0 K 7
Restrepo77
#4 Hace 20 años, con 20 años y, sobretodo, sin haber sido padre, pensaba como tú.

Afortunadamente nací en los 70 y me cayeron pocas pero algunas ostias, lo que agradezco y me ha servido para entender que no todo es blanco o negro, hay infinitos grises.
1 K 20
omega7767
#1 no, no es tan claro

es violencia física y no debería estar permitida en ningún caso
1 K 22
cenutrios_unidos
#9 Una buena tollina educativa arregla muchas gilipolleces.

Dejaos de gilipolleces.
1 K 21
kosako
frente a la versión de la madre, que habló de "bofetada"

Edito esto porque he leído como el culo. Pero una bofetada no debería meter a nadie en la cárcel (leí que eran 11 años, y no era la edad del niño)

Estamos tontísimos. Y menuda hija de puta la otra
2 K 35
Sammy_Jankis
Ojo, que para tres meses de prisión igual ni la pisa, pero "También le impuso la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de su hijo, su domicilio, su lugar de estudios y cualquier otro lugar en que se encuentre durante un periodo de dos años."
2 K 25
Sigo_intentandolo
#7 Le estaba esperando... y encontró esto para joderle vivo...
1 K 18
Mala
Tengo unos hijos estupendos. Nunca les he dado una bofetada, pero si me pusieran un día de cárcel por cada azote que les he dado en el culete... igual me caía la perpetua.
1 K 18
pazentrelosmundos
#11 por mucho que lo digas en diminutivo sigue siendo pegar a tus hijos, ejerciendo abuso de poder contra ellos.
Las frustraciones al psicólogo...
1 K 16
cenutrios_unidos
#13 Lo siento pero no. La intimidación y la violencia proporcional es algo que entra dentro de la educación de los hijos.

Nunca he tenido la necesidad de dar un azote a mis dos hijas. Pero eso no quiere decir que no entienda que en algunos casos una buena guantada pone unos límites muy claros.

¿Estoy a favor de la violencia? No, pero entiendo que en algunos casos es necesaria.

Yo solo que que tengo un primo que su madre es psicóloga y siempre ha tratado de "razonar" con el. Y es una hez de persona.
0 K 14
alfre2
Necesitamos conocer la nacionalidad de la madre. Informen.
0 K 12
pablisako
Menuda bruja la mami
1 K 1
pazentrelosmundos
#3 no fue la que usó violencia contra el guaje...
1 K 24
pablisako
#6 Usó la violencia institucional contra el padre, posiblemente por motivos espúreos.
1 K 18

