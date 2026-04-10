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Absuelto de violencia de género en Badajoz un hombre que le dio una bofetada a su pareja para evitar que saltara por el balcón durante una crisis de alucinaciones

Absuelto de violencia de género en Badajoz un hombre que le dio una bofetada a su pareja para evitar que saltara por el balcón durante una crisis de alucinaciones

El Juzgado ha absuelto a un hombre acusado de darle una bofetada a su pareja, cuando intentó lanzarse desde la casa en la que convivían con las hijas de ella. La hija menor de ella lo alertó de que su madre creía ver culebras e intentó precipitarse por el balcón, el hombre rompió la cristalera y la hija mayor presenció como le dio una bofetada «para que esta volviera a la realidad». Tras el episodio,la mujer denunció al hombre, solicitó el sobreseimiento en la instrucción pero después se adhirió a la petición de un año de cárcel de la fiscalía

| etiquetas: badajoz , alucinaciones , balcón , violencia de género
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Surrealista la denuncia, surrealista la petición de la fiscalía...
12 K 141
#3 Sigo_intentandolo
#2 y surrealista que la mujer apoye a la fiscalia...

Vaya pastel tiene ese pobre hombre...
5 K 59
Mesto #10 Mesto
#3 Habiendo dinero de por medio lo que haga falta…
0 K 7
Spirito #19 Spirito
#10 Tú de eso entiendes bastante. :roll:
0 K 9
GeneWilder #16 GeneWilder
#3 A la que pueda, la hija de perra se la va a jugar al pobre hombre. Con la colaboración de la fiscalía y las leyes tan igualitarias y cojonudas que tenemos.
0 K 10
alpoza #7 alpoza
#2 surrealista el ser humano.
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mecheroconluz #13 mecheroconluz
#2 Es lo que pasa cuando haces mal una ley.
2 K 31
#23 silzul
#2 La fiscalía hace su trabajo; te guste o no te guste, tienen la obligación de ante un indicio de viogen, que encima es ratificada por una supuesta víctima, ir contra el investigado.

Lo malo, es que ellos no sean los que denuncien públicamente los despropósitos de la ley y los protocolos, que como toda ley tiene muchos y más cuando se discrimina por sexo, pero que por ser de VioGen y la lucha contra el machismo es "sagrada" y nadie puede criticarla sin ser acusado de susio machista opresor.
1 K 12
Golan_Trevize #12 Golan_Trevize
#11 En mi opinión, la señora protagonista de esta noticia que no solo quitó la demanda al hombre que previno que saltase, sino que además se ratificó en dicha denuncia tiene una mijita menos de empatía que yo, ¿no crees?

¿Vas a ir a echarle mierda a ella, o vas a continuar, de nuevo, con un notas al que conoces absolutamente de nada?
8 K 80
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Dos años de juicios por esto... yo la hubiera dejado saltar.
5 K 41
#5 xaxipiruli
#1 Eso dice mucho de ti como persona.
7 K 47
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
#5 También dice mucho de ti que vayas juzgando a la gente por un comentario de 30 caracteres de un random al que no conoces de nada.
7 K 45
#11 xaxipiruli
#6 Yo no tengo la culpa de que tengas la misma empatía que un retrete.
3 K 45
#20 Tuathan
#11 Mi empatía es para este pobre hombre que después de salvar a una mujer se ha comido un juicio por violencia de género.

A saber si ahora está con antecedentes o cun sobreseimiento provisional...
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#22 silzul
#5 #11 Hablas de empatía, y catálogas a una persona sin conocerla y por un comentario que te guste o no, tiene sentido tanto moral como lógico.

¿Te parece normal salvarle la vida a una persona (tú pareja en ese momento) y te joda la vida metiéndote una denuncia por VioGen? Y es que encima te deja dos años de tu vida con preocupaciones, acusaciones de terceras personas de maltratador.... Etc

¿Tú si fueras este hombre y una vez pasado lo sucedido no hubieras pensado "joder si lo llego a…   » ver todo el comentario
2 K 30
#27 xaxipiruli
#22 ¿Te parece normal salvarle la vida a una persona (tú pareja en ese momento) y te joda la vida metiéndote una denuncia por VioGen? Y es que encima te deja dos años de tu vida con preocupaciones, acusaciones de terceras personas de maltratador.... Etc

No, no me parece normal. El hombre actuó bien, y le ha caído un marrón bastante gordo. ¿Obvio no?, es el tono de la noticia, es evidente, un tema sensible.

¿Tú si fueras este hombre y una vez pasado lo sucedido no hubieras pensado "joder…   » ver todo el comentario
0 K 8
Alakrán_ #25 Alakrán_ *
#5 Que dice de esta señora el denunciar al marido por esta cuestión.
La noticia va de eso.
Todavía me acuerdo cuando el constitucional declaró la ley de VG acorde a la constitución porque no se iba a aplicar con automatismos... 20 años después.
0 K 15
alpoza #8 alpoza
#1 Lo mismo se le cae el pelo por no hacer nada... o que se yo por incitarla... visto lo visto, si la mujer sale viva, le acusaría de intento de asesinato.
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josde #15 josde
#1 Me supongo que ya no estará con ella viviendo.
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#18 chocoleches
#1 Era un primer piso, no te ibas a librar de ella.
0 K 11
#9 EISev
En el juicio, la denunciante declaró que en el momento de la agresión no estaba sufriendo «ningún tipo de brote», que no tenía alucinaciones y, aunque reconoció que había consumido alcohol, negó que estuviera bajo sus efectos.

Yo controlo señor juez
2 K 35
#17 Tensk
Del artículo: "La sentencia recoge que «no cabe duda» de que se produjo una lesión en el ámbito de la violencia de género, "

Simplemente porque él es hombre, ella es mujer y se daban arrumacos, por lo que entonces la intencionalidad de él es inequívocamente lo que indica la LIVG en su preámbulo:

«las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de

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1 K 20
#14 xaxipiruli
Acabas de decir que la hubieras dejado, si has leido la entradilla sabrías que estaban delante sus hijas. Podrías haber admirado al hombre, pero elegiste ser cruel y mezquino. No hay nada más que hablar. A pastar.
2 K 19
#21 Tuathan
#14 Reportado y al ignore por insultos y prejuicios.
0 K 6
#4 diablos_maiq *
Supongo que cuando puso la denuncia y cuando se reafirmó en el juicio seguía con las alucinaciones, claro.
0 K 10
#24 xaxipiruli
que fluya el odiooo
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UnoYDos #26 UnoYDos *
Ahora si este hombre no vota a Podemos por defender esa basura de ley que le ha metido en un problema judicial siendo un heroe es porque es un machirulo opresor. Y vota mal porque es tonto, y siempre ha sido de Vox, y la mierda que se quieran inventar para justificar su incompetencia.
0 K 7

menéame