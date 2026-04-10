Absuelto de violencia de género en Badajoz un hombre que le dio una bofetada a su pareja para evitar que saltara por el balcón durante una crisis de alucinaciones

El Juzgado ha absuelto a un hombre acusado de darle una bofetada a su pareja, cuando intentó lanzarse desde la casa en la que convivían con las hijas de ella. La hija menor de ella lo alertó de que su madre creía ver culebras e intentó precipitarse por el balcón, el hombre rompió la cristalera y la hija mayor presenció como le dio una bofetada «para que esta volviera a la realidad». Tras el episodio,la mujer denunció al hombre, solicitó el sobreseimiento en la instrucción pero después se adhirió a la petición de un año de cárcel de la fiscalía