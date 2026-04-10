Absuelto de violencia de género en Badajoz un hombre que le dio una bofetada a su pareja para evitar que saltara por el balcón durante una crisis de alucinaciones

El Juzgado ha absuelto a un hombre acusado de darle una bofetada a su pareja, cuando intentó lanzarse desde la casa en la que convivían con las hijas de ella. La hija menor de ella lo alertó de que su madre creía ver culebras e intentó precipitarse por el balcón, el hombre rompió la cristalera y la hija mayor presenció como le dio una bofetada «para que esta volviera a la realidad». Tras el episodio,la mujer denunció al hombre, solicitó el sobreseimiento en la instrucción pero después se adhirió a la petición de un año de cárcel de la fiscalía
| etiquetas: badajoz , alucinaciones , balcón , violencia de género
Vaya pastel tiene ese pobre hombre...
Lo malo, es que ellos no sean los que denuncien públicamente los despropósitos de la ley y los protocolos, que como toda ley tiene muchos y más cuando se discrimina por sexo, pero que por ser de VioGen y la lucha contra el machismo es "sagrada" y nadie puede criticarla sin ser acusado de susio machista opresor.
¿Vas a ir a echarle mierda a ella, o vas a continuar, de nuevo, con un notas al que conoces absolutamente de nada?
A saber si ahora está con antecedentes o cun sobreseimiento provisional...
¿Te parece normal salvarle la vida a una persona (tú pareja en ese momento) y te joda la vida metiéndote una denuncia por VioGen? Y es que encima te deja dos años de tu vida con preocupaciones, acusaciones de terceras personas de maltratador.... Etc
¿Tú si fueras este hombre y una vez pasado lo sucedido no hubieras pensado "joder si lo llego a… » ver todo el comentario
No, no me parece normal. El hombre actuó bien, y le ha caído un marrón bastante gordo. ¿Obvio no?, es el tono de la noticia, es evidente, un tema sensible.
¿Tú si fueras este hombre y una vez pasado lo sucedido no hubieras pensado "joder… » ver todo el comentario
La noticia va de eso.
Todavía me acuerdo cuando el constitucional declaró la ley de VG acorde a la constitución porque no se iba a aplicar con automatismos... 20 años después.
Yo controlo señor juez
Simplemente porque él es hombre, ella es mujer y se daban arrumacos, por lo que entonces la intencionalidad de él es inequívocamente lo que indica la LIVG en su preámbulo:
«las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de
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