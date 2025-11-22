Abril, empresaria, sobre abrir un negocio en Andorra: "No me preocupa decir cuánto gano. Esto no es España, aquí no roban"

Acumula un millón de seguidores en Instagram y más de cuatro millones en TikTok. Sin embargo, sus ingresos no provienen únicamente de las redes sociales. El año pasado anunció la compra de un terreno en Bali para construir villas de lujo y, hace apenas unos días, inauguró su primer emprendimiento: Balanzen, una cafetería con clase de pilates en Andorra.
| etiquetas: abril , empresaria , andorra balanzen robos
Mantener el "estado del bienestar" sale caro en España. Sobre todo el de algunos
No es de extrañar
Toda mi solidaridad con los youtubers españoles que emiten desde Andorra. Al menos saben que pagan impuestos, no soy les atracan a mano armada
cc #3 #4 #5 #7 #14
Lo de leer la noticia para otro día no? Vosotros a soltar veneno que a eso venís
.
Gracias por tanto, Pedro jETA.
Ninguno se ha metido a leer la noticia. Es curioso que todos dan por hecho que se refiere a qué España roba
Al final si hay que dar un consejo a la gente joven es: o tienes un nivel de formación que te cagas como para elegir con quién trabajas, o te montas algo por tí mismo. Porque si has de esperar que te pague alguien, lo más seguro es que te paguen mal. Y eso es algo que lo vemos todos los días de gente que apenas es mileurista.
www.bankinter.com/blog/economia/paro-juvenil-paises-infografia
¿Sí? ¿Cuánta?
Se acabó el trabajar para otros. Hay que emprender, o tener unos estudios muy acertados
¿Eres una cuenta parodia?
Andorra es una aberración geopolítica y económica.
Luego el tema de que… » ver todo el comentario