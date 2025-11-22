edición general
Abril, empresaria, sobre abrir un negocio en Andorra: "No me preocupa decir cuánto gano. Esto no es España, aquí no roban"

Acumula un millón de seguidores en Instagram y más de cuatro millones en TikTok. Sin embargo, sus ingresos no provienen únicamente de las redes sociales. El año pasado anunció la compra de un terreno en Bali para construir villas de lujo y, hace apenas unos días, inauguró su primer emprendimiento: Balanzen, una cafetería con clase de pilates en Andorra.

elGude #2 elGude
Luego si quiere coger un vuelo va a España porque en Andorra no hay aeropuertos, internet solo lo hay con una compañía, que controla una sola familia, si quiere ir al hospital va a Barcelona y son 4 casas contadas por eso no pagan impuestos.
25
#23 Semar80
#2 puedes explicarme que tiene que ver tu comentario sobre impuestos con la noticia? :roll:
1
RegiVengalil #26 RegiVengalil *
#2 lo que tampoco hay en Andorra es 3,5 millones de empleados públicos, 400.000 políticos, 11 millones de pensionistas de los más diversos tipos, 2 millones de habitantes dependientes del IMV, organismos duplicados y triplicados, diputaciones, 17 ccaa, chiringuitos a cientos...

Mantener el "estado del bienestar" sale caro en España. Sobre todo el de algunos :-D

No es de extrañar xD

Toda mi solidaridad con los youtubers españoles que emiten desde Andorra. Al menos saben que pagan impuestos, no soy les atracan a mano armada

cc #3 #4 #5 #7 #14
2
#32 fingulod
#26 Si no hay hospitales, no hay médicos, ni enfermeros... esos se ahorran.
0
#27 Semar80
#2 #5 #8 #12 #14 #16 #17 #20 #22
Lo de leer la noticia para otro día no? Vosotros a soltar veneno que a eso venís xD xD xD xD xD xD xD xD
0
estemenda #28 estemenda
#27 La noticia no es tan irrelevante como tu opinión.
1
RegiVengalil #31 RegiVengalil
#2 claro, claro.

.  media
1
#5 tobruk1234
O sea que mientras sus padres pagaban impuestos para que ella y su amigo tuvieran sanidad, educacion y seguridad no decian ni mu, pero claro ahora que ganan su propio dinero eso de aportar al comun para que el resto de españoles/catalanes puedan tener las musmas posibilidades, hay no que españa roba y no hay mas que problemas, basicamente estas son unas sivergüenzas que se aprovecharon del sistema hasta que tienen que acoquinar y entonces todo son quejas.
15
Dragstat #8 Dragstat *
No querer pagar impuestos e irte de España a Andorra es de facto admitir que quieres estar en España pero te vas por el dinero a un paraíso fiscal micro país satélite que vive como sanguijuela pegada a otros países grandes donde pagan impuestos. Tendrían que prohibirles salir del país para que vivan una vida online sin pagar impuestos. Esa gente acaba viviendo de los impuestos de los demás, antes de irse y cuando vuelva.
4
Dene #12 Dene
A esta lista habría que cobrarle peaje cada km de carretera española que pise
3
mis_cojones_en_bata #14 mis_cojones_en_bata
Que entregue el pasaporte si tiene ovarios, la puta defraudadora de los cojones.
2
Javi_Pina #16 Javi_Pina
Si en España no decía cuánto cobraba la que robaba era ella
2
CerdoJusticiero #17 CerdoJusticiero
El Español dando espacio a una retrasada mental que dice que en España te roban porque hay que pagar impuestos.

Gracias por tanto, Pedro jETA.
2
#1 Ethereum
Más que porque te roben porque te envidian, España es el país de la envidia, hasta que no vives fuera no sabes cuánto.
2
elGude #3 elGude
#1 el argumento de la envidia me parece de gente que le falta unas cuantas patatas para el kilo.
13
#6 Ethereum
#3 por eso siempre se ha dicho en España que la envidia es el deporte nacional: porque patatas, efectivamente lumbreras.
0
Andreham #9 Andreham
#1 ¿Cuánto dinero tienes y por qué tienes tan poco que sientes envidia hasta el punto de que has decidido convertirte en cryptobro?
0
#11 Ethereum
#9 no te quiero dar envidia
0
#21 Semar80 *
#1 Solo tienes que ver la mayoría de comentarios que hay en la noticia. Verás cuando se enteren que la frase que aparece en el titular se refiere a robos perpetrados por ladrones (un atraco) no al pago de impuestos :roll:

Ninguno se ha metido a leer la noticia. Es curioso que todos dan por hecho que se refiere a qué España roba :hug: xD
1
#24 Ethereum
#21 Habla de seguridad. Es flipante. Y todos los comentarios sacando espuma por la boca porque una persona decide de forma totalmente legal cambiar su residencia fiscal a Andorra. Esa envidia española que Menéame sabe destilar mejor que ningún otro lugar en Internet.
0
#10 Leclercia_adecarboxylata
Se refiere a robar del verbo robar.
0
Connect #7 Connect
Cada vez hay más división en la juventud: la que se queja porque no le pagan bien en el trabajo y exige más salarios; y la que les da por culo a esos empresarios y se crean sus propios negocios. Y hay mucha gente joven que se está ganando muy bien la vida.

Al final si hay que dar un consejo a la gente joven es: o tienes un nivel de formación que te cagas como para elegir con quién trabajas, o te montas algo por tí mismo. Porque si has de esperar que te pague alguien, lo más seguro es que te paguen mal. Y eso es algo que lo vemos todos los días de gente que apenas es mileurista.
0
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
#7 Y mucha que no. El paro juvenil es del 25% en España. Una locura.
0
Aokromes #18 Aokromes
#13 el paro juvenil esta por las nubes en muchos paises de la ue

www.bankinter.com/blog/economia/paro-juvenil-paises-infografia
0
CerdoJusticiero #15 CerdoJusticiero
#7 Y hay mucha gente joven que se está ganando muy bien la vida.

¿Sí? ¿Cuánta?
2
Connect #25 Connect
#15 Un montón. Yo solo hago que ver chavales que montan Smash Burguers, que compran pisos para arrendar, que se ganan la vida en youtube, etc... Y por otra parte otros que se quejan de que no les pagan 2000 euros por servir mesas.

Se acabó el trabajar para otros. Hay que emprender, o tener unos estudios muy acertados
0
Malinke #33 Malinke
#25 siempre hubo gente emprendedora montando negocios y gente trabajando para otra, pero eso no tiene nada que ver con sueldos, impuestos, leyes sobre negocios y sobre todo con el, «si quieres puedes». Si toda la gente quisiera, no habría negocios para toda la gente, de hecho mucha gente se queda por el camino; sólo es la excusa de la gente que ya empezaron arriba y del sistema para disculparse de lo mal que lo hace, pasando la culpa a la gente normal.
0
CerdoJusticiero #34 CerdoJusticiero
#25 Estás de coña, ¿no? No hay mucha gente joven montando un smash burger o comprando pisos para arrendar con el dinero de sus papis, ni de coña. Esos son 4 pijos practicando la 'meritocracia', como los ha habido siempre, pero son estadísticamente irrelevantes.

¿Eres una cuenta parodia?
0
#35 DavidEF
#25 "Que compran pisos para arrendar". ¿Eso es ser emprendedor? ¿Tener tanta pasta que puedes "comprar pisos para arrendar"? Si es que te tienes que reír.
0
estemenda #22 estemenda *
Qué honor le hace esta tía a su gentilicio :troll:
Andorra es una aberración geopolítica y económica.
0
#30 okeil
En España se pagan muchos impuestos, y se gasta muy mal el dinero, y llevamos 40 años votando a los mismos dos partidos que se reparten los gobiernos nacionales y de las comunidades autónomas ... ¿Igual hay que cambiar los gobiernos?.
0
#4 Katos
La población de Andorra es de aproximadamente 87.303 habitantes (2025) y viven en un puto VALLE.
0
#19 PerritaPiloto
Lo de la envidia es el mismo argumento que utiliza el Xokas cuando alguien le dice que su casa tiene cosas que no pasan el código de la edificación. Y el dice que es que el arquitecto que ha analizado su casa le tiene envidia. De envidia nada. Simplemente en un vídeo divulgativo no cumple. Es un argumento de pueblerino paleto. Y se puede ser perfectamente de una gran ciudad y tener mentalidad de pueblerino paleto y ser perfectamente de pueblo y no tener esa mentalidad.

Luego el tema de que…   » ver todo el comentario
0
salchipapa77 #20 salchipapa77
Qué asquerosilla y repelús. Que no vuelva a España.
0

