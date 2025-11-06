·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7791
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
7781
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
6346
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
6235
clics
Las arañas de las cuevas del azufre construyen una ciudad arácnida y la telaraña más grande jamás vista (Eng)
5395
clics
El despido de los putos genios
más votadas
660
Cargos y afines al PP emprenden una campaña de acoso a las víctimas de la dana por redes sociales
521
Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"
621
Díaz-Ayuso inyecta millones de euros en el Grupo Quirón desde que gobierna
446
Debate en Malas Lenguas: "Los consejeros del PP de Sanidad son empleados de la Sanidad Privada"
271
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
131
meneos
611
clics
El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide citar al alcalde de Cullera para esclarecer si la periodista mintió
El letrado solicita que se investigue si la periodista cometió falso testimonio al negar que el jefe del Consell hablara con Jordi Mayor, a las 18.28 horas del 29-O
|
etiquetas
:
abogado
,
vilaplana
,
alcalde
,
cullera
50
81
0
K
384
actualidad
30 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
50
81
0
K
384
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Xoche
*
A esta mujer no le arriendo la ganancia. En menudo jardín se ha metido ella solita. No es de extrañar la crisis de ansiedad previa a su declaración...
8
K
59
#3
fremen11
#1
Es lo que tiene asociarse con delincuentes por avaricia......
9
K
78
#6
pitercio
#3
no descartemos que la asociación sea por convicción.
4
K
42
#7
fremen11
#6
Creo que estaban negociando la dirección de la tele valenciana.....
1
K
18
#13
Dene
#7
aqui hay algo personal.
si uno se va a una reunion de trabajo, y solo de trabajo, su equipo le corta y le dice "jefe, ven rapido que hay un problema bien gordo".
el unico motivo que se me ocurre para que no pasara eso es que el tipo antes de ir dijera "que no me moleste nadie esta tarde" y eso es personal. no, este tipo no estaba tratando unicamente algo profesional.
Al final lo logico es pensar que estaba echando fichas y que esperaba algo mas que una reunion de trabajo.
4
K
41
#25
fremen11
#13
#18
#23
tenía que haber puesto el emoji de troll.....
1
K
18
#28
Machakasaurio
#13
eso, y que es de bien educado poner el móvil en silencio mientras se folla, a ver de que crees que no miró apenas para el cuando le llegarían decenas de llamadas y mensajes...
1
K
17
#18
Fry
#7
Eso es lo que dijo Mazón, una mentira más.
1
K
17
#23
Amador_Pastor
#7
estaban dándole al fornicio
1
K
16
#10
obmultimedia
#1
la comida de marisco mas cara de su vida.
4
K
37
#12
hexion
*
#10
Creo que ese día comió algo más que marisco. 4 horas dan para muchas comidas.
1
K
20
#24
obmultimedia
#12
y nabos tambien.
Como dijo el propio Mazon "En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones" para conseguir ganar.
1
K
21
#17
autonomator
¿A la Vilaplana esta también le van a dar una medalla como a los escoltas?
Porque aquí todo el mundo ha puesto precio a su silencio.
Menuda piara de miserables.
3
K
31
#21
Nouser
#17
Le iban a dar la dirección de la televisión valenciana.
1
K
17
#4
Xoche
El Ventorro era la oficina B (Mazón) donde despachaba cosas ajenas a Les Corts.
2
K
29
#5
Pixmac
No creo que pueda deducirse nada sobre ello, que Vilaplana dijo desconocer si Mazón llamara al alcalde de Cullera. Vilaplana se hizo la tonta, diciendo que no sabe nada de nada, y que respondió con un emoticono tras recibir un vídeo pero no haberlo reproducido, algo fuera de toda lógica. Testificó pero intentando no saber nada y evitando poner en aprietos a Mazón.
1
K
29
#14
silencer
Aparte del putiferio, en el Ventorro qué tal se come*?
Alquien sabe?
*= comida
1
K
21
#11
spidey
Lleva un año mintiendo o como mínimo ocultando la verdad, en espera de un pago a cambio de dicho silencio. La moneda de cambio aquí son 229 personas fallecidas en circunstancias horribles.
Que se destape la verdad y que caiga quien tenga que caer con todas las consecuencias.
1
K
20
#9
pirat
Para mí está claro que esta tipa ha consensuado su declaración con el mierda de mazón para intentar librarse los dos y ha mentido en casi todo, con lo que para mí deja de ser inocente después de la que liaron, pasando a sospechosa de culpable por encubrimiento... por mucho que le llore a la jueza.
1
K
18
#22
raistlinM
#9
Ella no tiene que librarse de nada, no era responsable de nada, además era divorciada, si andaban en algo a ella ni siquiera le afectaba.
1
K
19
#29
Quecansaometienes...
#22
Precisamente. Que diga la verdad, lo que todos
sabemos
intuimos y se deje de actuaciones.
0
K
10
#26
Tecar
Mucho me temo que esta mujer deba favores a la mafia y ahora le toca pagar.
Es lo que pasa cuando aceptas favores de mafiosos.
1
K
17
#16
bacilo
Dirá que solo le quedan dos opciones o se suicida o se va de España.
Cuento un chiste: va un no defraudador a un juicio y testifica la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
1
K
17
#27
Tecar
#16
Y dice que se va a ir y no pasa nada.
1
K
17
#15
francisco_Lara_ranchal
Y digo yo, ¿En el Ventorro no había nadie que recibiera noticia alguna de lo que estaba pasando ? ¿A nadie se le pasó por la cabeza pasar una nota o algún tipo de aviso a tan distinguido cliente que para más inri es el president de la Comunitat? Es que resulta todo tan de mal gusto , tan bochornoso y cutre que si no fuera por la calamidad de tantas muertes , pareciera un sainete de los Álvarez Quintero.
1
K
16
#20
Nouser
#15
El Ventorro vive de no incomodar a sus clientes y pretender que no ven nada.
1
K
17
#8
DiCrEn
Preparad la cara de sorpresa para cuando esta persona aparezca suicidada
0
K
9
#19
Nouser
#8
La pregunta es ¿Escopeta que se dispara sola o infarto en su habitación?
0
K
7
#2
CharlesBrowson
Es a ese tipo de gentuza a por la que ir inmisericordemente, los que como moscas van a la mierda para sus chanchullos y luego si pringa el infame mazon se van como si aquí no ha pasado nada
0
K
8
#30
Tecar
En Cullera hay un mega proyecto inmobiliario conocido como el "Manhatan de Cullera" con 35 torres y dos hoteles en primera línea de costa.
Resulta que Mazón llama al alcalde de cullera y le dice: "Estamos aquí y ha salido tu nombre"
0
K
7
Ver toda la conversación (
30
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
si uno se va a una reunion de trabajo, y solo de trabajo, su equipo le corta y le dice "jefe, ven rapido que hay un problema bien gordo".
el unico motivo que se me ocurre para que no pasara eso es que el tipo antes de ir dijera "que no me moleste nadie esta tarde" y eso es personal. no, este tipo no estaba tratando unicamente algo profesional.
Al final lo logico es pensar que estaba echando fichas y que esperaba algo mas que una reunion de trabajo.
Como dijo el propio Mazon "En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones" para conseguir ganar.
Porque aquí todo el mundo ha puesto precio a su silencio.
Menuda piara de miserables.
Alquien sabe?
*= comida
Que se destape la verdad y que caiga quien tenga que caer con todas las consecuencias.
sabemosintuimos y se deje de actuaciones.
Es lo que pasa cuando aceptas favores de mafiosos.
Cuento un chiste: va un no defraudador a un juicio y testifica la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Resulta que Mazón llama al alcalde de cullera y le dice: "Estamos aquí y ha salido tu nombre"