Ábalos ordenó pinchar la luz en su chalé de 585.000 euros

José Luis Ábalos permanece en la prisión de Soto del Real mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reconstruye sus presuntos delitos y faltas. Delitos como los de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, y faltas como la de pinchar la luz en el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que, según los investigadores, la trama le proporcionó con la expectativa de que la empresa Villafuel, controlada por Claudio Rivas, obtuviera la licencia de operador mayorista de hidrocarburos.
PSOE es caca pero como el PP y vox
Mira, la verdad es que me da bastante igual si les conocía bien o eran amigos o se hacían pajitas juntos, lo que me parece de coña es que si dos más uno de los elegidos a secretario general le han salido rana, diga que el no es responsable de nada. Si yo en mi empresa pongo a alguien en un puesto de responsabilidad y no uno, sino tres me salen rana, estoy seguro que el siguiente en irse soy yo, por idiota y por no saber seleccionar a los responsables. Y si alguien en mi empresa me hace eso, le mando al paro al instante. Pero aquí no pasa nada...
Con anterioridad, ha sido ministro de Fomento entre 2018 y 2021 (desde 2020 la cartera se denominó Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)[1] en los gobiernos de Pedro Sánchez y diputado en el Congreso de los Diputados durante las ix, x, xi, xii, xiii y xiv… » ver todo el comentario