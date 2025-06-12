Ábalos ordenó pinchar la luz en su chalé de 585.000 euros

José Luis Ábalos permanece en la prisión de Soto del Real mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reconstruye sus presuntos delitos y faltas. Delitos como los de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, y faltas como la de pinchar la luz en el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que, según los investigadores, la trama le proporcionó con la expectativa de que la empresa Villafuel, controlada por Claudio Rivas, obtuviera la licencia de operador mayorista de hidrocarburos.