edición general
3 meneos
20 clics
Ábalos ordenó pinchar la luz en su chalé de 585.000 euros

Ábalos ordenó pinchar la luz en su chalé de 585.000 euros

José Luis Ábalos permanece en la prisión de Soto del Real mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reconstruye sus presuntos delitos y faltas. Delitos como los de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, y faltas como la de pinchar la luz en el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que, según los investigadores, la trama le proporcionó con la expectativa de que la empresa Villafuel, controlada por Claudio Rivas, obtuviera la licencia de operador mayorista de hidrocarburos.

| etiquetas: abalos , pincho , la luz , en su chalé. la alcaidesa
2 1 1 K 28 politica
14 comentarios
2 1 1 K 28 politica
Comentarios destacados:    
#1 Borgiano
Conviene no olvidar que este señor fue el elegido por Pedro Sánchez para subir a la tribuna del Congreso a defender la moción de censura en aras de la regeneración democrática
5 K 59
pedrario #10 pedrario
#1 Conviene no olvidar que la panda de este señor colaboró en fraude para que Sanchez saliera elegido en elecciones internas.

>www.infobae.com/espana/agencias/2025/06/12/la-uco-apunta-a-presuntos-a
0 K 11
#11 _4126
#1 Tampoco olvidemos que la sede del partido se la oposición está pagada con dinero negro, al igual que las obras de las sedes.
PSOE es caca pero como el PP y vox
0 K 7
Barney_77 #12 Barney_77
#1 Pero Pedro está limpio, no le consta o no le conoce en lo personal.
Mira, la verdad es que me da bastante igual si les conocía bien o eran amigos o se hacían pajitas juntos, lo que me parece de coña es que si dos más uno de los elegidos a secretario general le han salido rana, diga que el no es responsable de nada. Si yo en mi empresa pongo a alguien en un puesto de responsabilidad y no uno, sino tres me salen rana, estoy seguro que el siguiente en irse soy yo, por idiota y por no saber seleccionar a los responsables. Y si alguien en mi empresa me hace eso, le mando al paro al instante. Pero aquí no pasa nada...
0 K 17
#13 dclunedo
#1 Insensato. Si Perro no le conoce :troll:
0 K 6
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Contador pinchado, plantación de marihuana por descontado.
1 K 25
#5 okeil
Lo del desahucio es que no me cuadra. Si era un contrato en fraude ¿No iba a cantar a la hora de desahuciar? ... O es una mafia muy tonta o hay literatura de más en los relatos de la UCO.
1 K 25
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
No le falta prenda al pieza este.
0 K 13
#2 Suleiman
De hecho, fue el culpable del apagon.
0 K 13
elmakina #8 elmakina
Un poco rebuscado el titular por una cosa que es una chorrada en general, y más aún comparado con la gravedad de las otras acusaciones que pesan sobre la mano derecha emérita de Pedro Sánchez.
0 K 10
Jaime131 #4 Jaime131
Este es de los buenos, ¿no? Debe ser un bulo.
0 K 10
#14 harverto
Puedes elegir entre los que roban y los que roban y matan, todos de derechas, en mayor o menor medida.
0 K 10
DrEvil #7 DrEvil
"José Luis Ábalos Meco (Torrente, Valencia, 9 de diciembre de 1959) es un político español, diputado en las Cortes Generales por Valencia desde 2019 y entre 2009 y 2018. Entre 2018 y 2021 fue ministro de Fomento del Gobierno de España.

Con anterioridad, ha sido ministro de Fomento entre 2018 y 2021 (desde 2020 la cartera se denominó Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)[1] en los gobiernos de Pedro Sánchez y diputado en el Congreso de los Diputados durante las ix, x, xi, xii, xiii y xiv…   » ver todo el comentario
0 K 7
tul #9 tul
#7 pff eso no es nada, busca a roldan
0 K 15

menéame