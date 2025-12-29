edición general
El 87% de los jóvenes afirma que la desinformación ha dañado la calidad democrática en España

Encuesta realizada a 800 jóvenes de entre 15 y 24 años. Aunque un 60,9% sigue a medios o periodistas en redes, una parte importante de los jóvenes reconoce que se queda sólo en los titulares y que el contraste sistemático de los contenidos no forma parte de su rutina diaria. Sólo un 13% afirma verificar “siempre” lo que consume, mientras que la mayoría, el 59%, lo hace “a veces” y el 25% “rara vez”. En este contexto, la desinformación no aparece como una excepción, sino como parte asumida del paisaje digital cotidiano.

#1 pandasucks *
y que con VOX esto no pasaría! :troll: :troll: :troll:
(el chiste se cuenta solo)
jonolulu #5 jonolulu *
Y por eso Vox es su opción preferida. Es que te tienes que reír
vicus. #4 vicus. *
La desinformación de los medios escritos donde hay que leer mucho, por supuesto, por lo que toda la verdad verdadera está en el tontolapolla del tintoker de turno que en menos de veinte segundos te lo explica
calde #7 calde *
#4 Bueno, a ver, no deja de ser irónico leer ésto en un periódico como faro de Vigo, controlado por los mismos que controlan al PP (igual que muchos otros medios).

no son precisamente el "Faro de la objetividad"...
vicus. #9 vicus.
#7 Buneno, discrepo, Faro de Vigo es más proclive a el PSOE de Abel Caballero, mientras que la Coz de Malicia es más de chupar Rueda
calde #11 calde *
#9 No te lo discuto, no llego tan lejos, paso de leer esas mierda s, pero vamos, que no cambia mucho el asunto.
Anfiarao #3 Anfiarao
Y sin embargo,van a votar en gran medidaa los mediocres de ppvox generadores de esa desinformscion que perciben.

Cosas veredes sancho
#8 CosaCosa
#3 es que la desinformacion empezo desde hace mucho, en aquellas tertulias televisadas que parecian un partido de futbol. En las noticias, cuando sacaban a los politicos como si fueran una telenovela. Mucho antes de que vox existiera.

No equivocarse, la gente ya estaba harta y descreida de la politica antes de que estos vinieran a la escena publica
#14 _571
#8 cierto es. Pero desde al auge de las redes sociales y especialmente desde la pandemia, la desinformación a alcanzado una nueva dimensión
#2 surco
El resto están desinformados
#12 diablos_maiq
#2 o son dentistas
Escafurciao #6 Escafurciao
¿Pero mi desinformación o la de ellos?
DrEvil #13 DrEvil
Más bien el tema es que ahora hay menos control sobre la narrativa, y la desinformación ya no va directa a los libros de historia.
Ahora se ve más la realidad: que hay hechos objetivos y múltiples interpretaciones todas ellas sesgadas.
Y eso, claro, no gusta a los que pierden la exclusividad del negocio...
SMaSeR #10 SMaSeR *
Estuve en una empresa donde tuvieron que contratar a todos ya que estaban de falsos autónomos. Todos la leche de contentos, cobran casi igual y no tienen que hacerse cargo de las epis y demás ventajas de ser de empresa vs ser falso autónomo. Pues bien, muchos iban a votar a vox o al pp porque con las leyes del perro, los hombres adultos que se sintiesen niños o niñas se les iba a reconocer y podrían ir al colegio como alumnos con el resto de niños y jóvenes. Ese es el nivel.
Obviamente esto da miedo, claro pero no sé si da más miedo que alguien se lo crea y vote en consecuencia ...
