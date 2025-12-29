El 87% de los jóvenes afirma que la desinformación ha dañado la calidad democrática en España

Encuesta realizada a 800 jóvenes de entre 15 y 24 años. Aunque un 60,9% sigue a medios o periodistas en redes, una parte importante de los jóvenes reconoce que se queda sólo en los titulares y que el contraste sistemático de los contenidos no forma parte de su rutina diaria. Sólo un 13% afirma verificar “siempre” lo que consume, mientras que la mayoría, el 59%, lo hace “a veces” y el 25% “rara vez”. En este contexto, la desinformación no aparece como una excepción, sino como parte asumida del paisaje digital cotidiano.
| etiquetas: desinformación , calidad democrática , jóvenes , españa
