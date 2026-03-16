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El 65% de las personas LGTBI+ cree que un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos
Es una de las conclusiones del informe de la Federación Estatal LGTBI+ que dice que el 53,8% del voto del colectivo está concentrado en fuerzas progresistas.
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:
lgtbi+
,
ultraconservador
,
derechos
,
riesgo
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politica
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#1
Pivorexico
*
Los destacables, son los que creen que no pondrán en riesgo sus derechos.
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#5
cenutrios_unidos
#1
Incluso hay gente que está afiliada...
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#8
WcPC
#1
Precisamente, a mi me ha dejado sorprendido el 35%...
¿Como son?
¿Que piensan?
Me parece un % enorme.
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#9
nemesisreptante
*
#1
soy gay y estoy convencido de que algún derecho nos tocarán pero creo que va a ser poca cosa. Por dónde me van a venir casi todas las ostias a mi y a la mayoría de los que defienden a estos partidos es por mi condición de clase trabajadora. Por decirlo de otra manera, No me da miedo que vox me quite el derecho al matrimonio me da mucho más miedo que me deje sin indemnización por despido, que permita a mi empresa cambiarme el horario a antojo….
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#15
Zamarro
#9
creo que estas completamente equivocado.
El caldo cristofascista que se esta creando en la juventud a base de fakenews, bulos y memes en las redes sociales, va a hacer que lo que los homosexuales sufrieron con franco sea un chiste en comparacaion a lo que vais a sufrir si la derecha llega al poder.
Por que se van a plegar a TODAS las exigencias de la ultra derecha radical, con tal de mantener el poder, y limitar derechos a una minoria que encima les vota ... es MUY FACIL.
Los que os defendemos sin ser de esa minoria, lo tendremos complicado, y llegara un momento en el que nos sudará los cojones defenderos cuando vemos a gays defendiendo que les quiten derechos.
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#18
ContracomunistaCaudillo
#15
Vaya tontería, yo soy de derechas, si hoy fuesen las elecciones votaría al PP/VOX solo para echar a Sánchez. Y no tengo nada contra los gays ni me gustaría que se tocasen sus derechos. La gente simplemente está harta de socialismo y las falsas promesas que se nos han hecho.
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#17
Andreham
#9
Por aquí irán los hilos de los que no creen que pondrían en riesgo sus derechos; básicamente les joderán (jeje) de otras formas mucho más importantes.
Una de las cosas buenas de España es que una vez conseguido un derecho, es muuuuuuuuuuuuy complicado quitarlo.
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#19
tul
#9
eso debieron pensar los gays que votaron a hitler, mira que carucha se les quedo luego...
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#22
nanovilla
#9
No, si te van a quitar una cosa y la otra
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#16
Supercinexin
#1
Puedes lanzar la hipótesis de que un 35% de los LGTBI++; son personas de altos ingresos, elevado nivel de vida, de los llamados
DINK'is
si nos ceñimos al lenguaje de siglas anglosajón
(Dual Income No Kids)
, e incluso probablemente de la clase alta de la sociedad que se beneficia terriblemente de fascismos y extremismos de Derecha, como Peter Thiel.
3
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#21
Golan_Trevize
#16
de hecho, Altman, el niñato de Open AI es homosexual, y míralo ahí todo el rato abrazando los fascismos del mamarracho de Trunp
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#2
Verdaderofalso
El resto piensa que tras votar a los tigres comecaras estos no te comerán la cara
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#4
JackNorte
#2
Justo esa frase estaba buscando.
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#10
Alcalino
#2
Los que votan a los tigres come caras, lo hacen porque quieren que el tigre
se coma la cara de los demás
y por alguna razón que no alcanzo a entender, creen que el tigre no se comerá su propia cara.
He visto en varios videos de trumpistas, protestar "¡¡¡pero si yo le di mi voto!!!" como dando a entender que si le das el voto al tigre, a cambio el tigre tiene la obligación de no comerte la cara.
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#3
JackNorte
El 35% cree que no vendran a por ellos mientras se llevan al otro 65%
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#14
elGude
#3
Ese es el punto. Es sin duda, el mensaje más acertado de todos.
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#11
bizcobollo
Serán los derechos de todos, no existen los derechos de unos pocos.
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#20
JackNorte
#11
Cierto , pero algunos vendran a quitarselos antes y a otros despues
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#7
Pepis
Solo el 65% ????
Me sorprende una tasa tan alta de discapacidad intelectual en el colectivo LGTBI.
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#12
alhambre
#7
Ssiempre defendieron la diversidad, se ve que la diversidad funcional en las propias filas también.
Uf, arriesgando la broma con discapas y homosexuales. Tremendo ban se me viene.
Bah, voy a tope. Viva el colectivo LGTBIQ± (el menos es de minusválido intelectual).
Voy haciendo cuenta nueva. Perdón.
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#6
verdor
Poco me parece
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#13
DayOfTheTentacle
La mayoría de gente gay no cree que sea un problema. Los trans si.
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#23
Archaic_Abattoir
Mi duda es ¿A qué derechos se refieren? Como mucho se me ocurre el matrimonio homosexual.
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23
comentarios)
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¿Como son?
¿Que piensan?
Me parece un % enorme.
El caldo cristofascista que se esta creando en la juventud a base de fakenews, bulos y memes en las redes sociales, va a hacer que lo que los homosexuales sufrieron con franco sea un chiste en comparacaion a lo que vais a sufrir si la derecha llega al poder.
Por que se van a plegar a TODAS las exigencias de la ultra derecha radical, con tal de mantener el poder, y limitar derechos a una minoria que encima les vota ... es MUY FACIL.
Los que os defendemos sin ser de esa minoria, lo tendremos complicado, y llegara un momento en el que nos sudará los cojones defenderos cuando vemos a gays defendiendo que les quiten derechos.
Una de las cosas buenas de España es que una vez conseguido un derecho, es muuuuuuuuuuuuy complicado quitarlo.
He visto en varios videos de trumpistas, protestar "¡¡¡pero si yo le di mi voto!!!" como dando a entender que si le das el voto al tigre, a cambio el tigre tiene la obligación de no comerte la cara.
Me sorprende una tasa tan alta de discapacidad intelectual en el colectivo LGTBI.
Uf, arriesgando la broma con discapas y homosexuales. Tremendo ban se me viene.
Bah, voy a tope. Viva el colectivo LGTBIQ± (el menos es de minusválido intelectual).
Voy haciendo cuenta nueva. Perdón.